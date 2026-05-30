El último viernes de Feria de Córdoba deja el récord de peleas en El Arenal y eleva a 19 los detenidos

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba detuvieron a una persona e identificaron a 116 más durante el último viernes de la Feria de Córdoba en una jornada sin incidencias destacadas. El dispositivo policial, que se activó a las 08.00 horas de la mañana del viernes y ha concluido esta mañana a las 08.00 horas, tuvo que intervenir en 13 riñas ocurridas en el recinto ferial de El Arenal, el número más alto de peleas en una jornada de esta feria de la capital cordobesa que hoy toca a su fin.

Por otro lado, el Cuerpo Nacional de Policía suma en la jornada de ayer un total de 46 actas por incumplimiento Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana y hasta a 9 los servicios humanitarios realizados.

La Policía Nacional pide la identificación a un ciudadano en El Arenal. / CÓRDOBA

Un balance hasta el segundo viernes

En los totales acumulados de los partes de incidencias de la Policía Nacional en la Feria de Córdoba 2026 hasta las 08.00 horas del sábado 30 de mayo se han practicado 19 detenciones. Aunque el dispositivo se ha desarrollado en general sin incidencias destacadas, los agentes han tenido que intervenir principalmente por atentado contra agentes de la autoridad y reclamaciones judiciales. También constan arrestos por robo con violencia, robo con fuerza, falsificación de moneda, delito contra la salud pública y malos tratos en el ámbito familiar.

Además de los detenidos, la Policía Nacional ha identificado hasta el segundo viernes de Feria a 784 personas, intervenido en riñas y peleas en los que se han visto implicados más de 73 personas y participado en 55 servicios humanitarios de diversa índole. Asimismo, los agentes han interpuesto 370 actas por la Ley Orgánica 4/2015, es decir, por tenencia de drogas.