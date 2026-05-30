Turistas en la Feria de Córdoba: "Con un par de rebujitos nos animamos"

Ya lo decía a principios de la semana la gerente de la mejor caseta de la Feria de Córdoba de este año (según los premios concedidos por el Ayuntamiento): "Estamos viendo muchos visitantes extranjeros". Y así es, porque cada vez son más los visitantes foráneos que aprovechan su visita a Córdoba para darse una vuelta por el Arenal, a pesar del calor. A algunos es fácil reconocerlos: llevan una mochila y un plano de la ciudad, adminículos que más bien sobran en cualquier Feria. Otros, por el contrario, están perfectamente integrados.

Matilde caminaba sola a primera hora de la tarde desde la caseta "de las Matildes" hasta el Rincón Cubano. Con una sombrilla y un traje hecho por ella misma con telas "de estilo africano", esta joven natural de Guinea Ecuatorial conoce bien la Feria. Se ha criado aquí, aunque asegura que tiene raíces "cordobesas y africanas" de las que se siente orgullosa. "Por la tarde noche quiero venir a bailar aquí al Rincón Cubano; con dos rebujitos ya nos animamos", afirmaba sonriente bajo los toldos de la calle Guadalquivir.

Lola, uruguaya, y Eli, cordobesa, posan junto a un coche de caballos en el Arenal este sábado. / Manuel Murillo

Para Dora es en cambio su primera feria. No sólo en Córdoba, sino en cualquier otra. Pisa por primera vez un recinto ferial y lo hace bien vestida, acompañada por un grupo de amigos cordobeses. Vive en Tarragona aunque es natural de Bjelovar, una ciudad croata en donde, asegura en un perfecto castellano, también hay fiestas parecidas a la Feria de Córdoba, "pero se hacen en el centro de la ciudad, en las plazas". "Todavía no me ha dado tiempo a ver casi nada", afirmaba en la entrada de la Feria, aunque "me parece todo muy bonito". No iba tardar con sus amigos en tomarse un rebujito para refrescarse en una tarde muy calurosa y quizás menos animada que otras jornadas. Muchos se han ido a la playa.

Desde Uruguay a la Feria de Córdoba

Desde la costa precisamente han llegado la cordobesa Eli y su amiga Lola, procedente de Uruguay. Vestidas de sevillanas, sólo el acento delata a la sudamericana. Ambas residen en Marbella pero han preferido cambiar la playa por el ambiente de la Feria de Córdoba. "Quería que mi amiga conociese la feria porque la verdad es que merece la pena". Sonrientes y animadas, se toman fotos junto a un coche de caballos a la entrada del recinto.

Despedida de soltera de Cecilia González y sus amigas. / Manuel Murillo

También ha sido una jornada la de este sábado al mediodía en que se han visto las típicas despedidas de soltera. Como la de Cecilia González y sus ocho amigas procedentes del Norte de Madrid; su amiga es wedding planner, organizadora de bodas en cristiano, y ha preparado esta escapada aprovechando la Feria. "Queríamos venir al Sur y no hay mejor sitio que Córdoba". Ole.