La Policía Local vuelve a cazar a varios taxistas piratas en la Feria de Córdoba con su sistema de videovigilancia

El último viernes de la Feria de Córdoba se cerró sin incidencias graves a pesar de la afluencia de personas que registró El Arenal y el elevado número de peleas registradas, que sumaron hasta 13 riñas en total. El parte conjunto diario de actuaciones de la Policía Local en colaboración con la Policía Nacional durante este viernes 29 de mayo informa de que, como ocurrió el primer fin de semana de feria, volvieron a identificar y propuesto para sanción a varias personas por hacer de taxistas pirata. Los infractores fueron detectados mediante videovigilancia Avigilon, es decir, mediante una plataforma de cámaras de seguridad con análisis automatizado de imágenes, mientras subían y bajaban pasajeros en las inmediaciones del recinto ferial.

Cabe recordar que en Andalucía el transporte ilegal de viajeros sin título habilitante está considerado infracción muy grave y puede sancionarse con multas de entre 4.001 y 6.000 euros. Además, la autoridad puede ordenar la inmovilización inmediata del vehículo, que puede quedar retenido hasta el abono de la sanción. En el caso de servicios urbanos, la competencia sancionadora corresponde al municipio; en los interurbanos, a la Consejería competente en materia de transporte.

Intervenciones por estupefacientes e identificaciones

En la jornada de ayer no se realizaron detenciones, peo se produjeron 4 intervenciones por estupefacientes, 4 identificaciones y un total de 8 auxilios: 5 por intoxicación de alcohol/drogas, 2 accidentes en el recinto y una intervención junto a los Bomberos (SEIS).

Un coche de la Policía Local en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Por otro lado, las infracciones municipales sumaron un total de 18: 4 de ellas por negar acceso a casetas, 10 más por venta ambulante y 4 intervenciones de mercancías. El parte recoge, asimismo, 47 intervenciones más, incluidas 19 pérdidas o recuperación de objetos o documentos.

Las claves de la actuación de Policía Local

La principal causa de intervención policial durante la Feria de Córdoba ha sido la atención a personas intoxicadas por alcohol o drogas, con 34 actuaciones. Además, los conflictos más frecuentes han estado relacionados con el acceso a las casetas, que generó 27 intervenciones. Durante estos días, la Policía Local recuperó o gestionó 60 objetos y documentos perdidos, una de las cifras más elevadas de todo el dispositivo. La jornada más complicada desde el punto de vista asistencial fue la del miércoles al jueves, el día del macrobotellón en el Balcón del Guadalquivir, con 12 auxilios, 11 de ellos por intoxicaciones etílicas.

José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, visitan la Oficina Conjunta de Atención Policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. / A. J. González

Balance de la Policía Local en la Feria de Córdoba 2026

A falta del último parte correspondiente al cierre de la Feria (del viernes al sábado), los informes diarios de la Policía Local han dado cuenta de una Feria relativamente tranquila desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, con escasas detenciones pero una intensa actividad relacionada con asistencias sanitarias, conflictos en el acceso a las casetas, venta ambulante y recuperación de objetos perdidos.

La Policía Local de Córdoba ha realizado al menos 46 auxilios y solo ha practicado dos detenciones durante los días analizados. La mayor parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con intoxicaciones por alcohol o drogas, que sumaron 34 actuaciones, además de 27 incidencias por problemas de acceso a las casetas y 60 servicios vinculados a la pérdida o recuperación de objetos y documentación. Los agentes también intervinieron en ocho peleas o reyertas, decomisaron un arma blanca y sustancias estupefacientes y tramitaron 27 actuaciones relacionadas con hojas de reclamaciones. Las únicas detenciones registradas correspondieron a dos casos de malos tratos en el ámbito familiar.

Además, dentro de los auxilios y asistencias practicadas por la Policía Local en El Arenal hay que sumar 3 accidentes en atracciones, uno más en una caseta y 5 accidentes en el recinto ferial, además de 4 intervenciones junto a los Bomberos (SEIS). En el capítulo de normas municipales infringidas hay que añadir a la negativa de acceso a casetas, 13 actas por venta ambulante, 3 intervenciones de mercancías y 2 incidencias con porteros o vigilantes.