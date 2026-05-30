Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este sábado en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Caseta Municipal

Sábado 30

Grupo Calleha Sur a las 15 horas.

Espectáculo infantil Narizotas a las 17 horas.

Orquesta Aldebarán a las 21.30 horas.

Concierto extraordinario La Corredera a las 23 horas.

Orquesta Aldebarán, continuación, a las 00.30 horas.

Caseta Gloria Bendita

Sábado 30

Miriam Montes a las 18 horas.

Dany Kous a las 22 horas.

Graciani a la 1 hora.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta el sábado 30 a las 23.00 horas.

Caseta Yerbabuena

Sábado 30

Las Jipas a las 16.30 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Sábado 30

Grupo de Animación 5º Pino a las 16 horas.

Caseta Juan 23

Sábado 30

La Batalla de Feria Córdoba Skills Rap, DJ Traumas a las 19 horas.

Bucanero Estilo, Bass Clap, Potorro Sound a las 23 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Sábado 30

Las Jipas a las 21 horas.

Caseta de la Federación de Peñas

Sábado 30