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Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este sábado en El Arenal
Repasamos la programación prevista jornada a jornada para que disfrutes de lo mejor de la fiesta
Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.
Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.
Caseta Municipal
Sábado 30
- Grupo Calleha Sur a las 15 horas.
- Espectáculo infantil Narizotas a las 17 horas.
- Orquesta Aldebarán a las 21.30 horas.
- Concierto extraordinario La Corredera a las 23 horas.
- Orquesta Aldebarán, continuación, a las 00.30 horas.
Caseta Gloria Bendita
Sábado 30
- Miriam Montes a las 18 horas.
- Dany Kous a las 22 horas.
- Graciani a la 1 hora.
Caseta Gazpacho
- Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta el sábado 30 a las 23.00 horas.
Caseta Yerbabuena
Sábado 30
- Las Jipas a las 16.30 horas.
Caseta La Puñetera (Corredera 2)
Sábado 30
- Grupo de Animación 5º Pino a las 16 horas.
Caseta Juan 23
Sábado 30
- La Batalla de Feria Córdoba Skills Rap, DJ Traumas a las 19 horas.
- Bucanero Estilo, Bass Clap, Potorro Sound a las 23 horas.
Caseta Casa de los Pedroches
Sábado 30
- Las Jipas a las 21 horas.
Caseta de la Federación de Peñas
Sábado 30
- Coro Flora «El Arte de Nuestra Tierra» a las 15 horas.
- Estudio de Baile Antonio y Mariví a las 16 horas.
- Grupo Musical Revolushow a las 22.30 horas.
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