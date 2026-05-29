Salud Pública
Retiran 220 tortillas, 110 flamenquines y 18 quesos de la Feria de Córdoba por incumplir garantías sanitarias
También se han intervenido 153 juguetes y 314 vapers por presuntas infracciones a la normativa de contrabando, además de detectar irregularidades en la documentación de transporte
Antes de que un plato llegue a una caseta o una bebida se sirva en la barra, hay un control previo que no siempre se ve. En la Feria de Córdoba, parte de ese trabajo se realiza en los accesos al recinto de El Arenal y en los puntos de distribución de mercancías, donde la Guardia Civil y la Policía Local revisan transportes, documentación y condiciones de conservación de los productos.
Los dispositivos desplegados durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud han permitido retirar cerca de 300 kilos de alimentos que no cumplían las condiciones exigidas. Entre ellos había tortillas de patatas, flamenquines y quesos con deficiencias relacionadas con el etiquetado, la trazabilidad, la cadena de frío o el transporte junto a mercancía no alimentaria.
También se han intervenido 234 litros de vino y mosto por carecer del precinto exigido o presentar irregularidades en el etiquetado de Denominación de Origen Protegida, además de 45 litros de aceite sin etiquetar.
El operativo, desarrollado por el Seprona y el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local, tiene como finalidad reforzar la seguridad alimentaria y controlar la entrada de productos sometidos a normativa fiscal en el recinto ferial.
Contrabando de juguetes y vapers
En paralelo, el Destacamento de Fiscal y Fronteras ha intervenido 153 juguetes y 314 vapers, con la apertura de dos expedientes por presuntas infracciones a la normativa de contrabando.
La Policía Local, por su parte, ha detectado 20 infracciones relacionadas con documentación de transporte, certificados de vehículos isotermos, ITV caducadas o permisos de conducir fuera de vigor.
En el operativo también han participado inspectores de Pesca de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía e inspectores de Salud Pública de la Junta de Andalucía, encargados de revisar la trazabilidad de determinados productos y su aptitud para el consumo.
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