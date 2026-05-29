El ránking de la basura de la Feria de Córdoba: Sadeco recoge 303.000 kilos y el vidrio se dispara un 25%

Sadeco, la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, ha recogido hasta el miércoles de Feria un total de 302.920 kilogramos de residuos en el recinto de El Arenal y en su entorno, lo que supone un 4,7% más que el año pasado, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba. De este modo, desde que comenzó la feria el viernes 22 de mayo el personal de Sadeco ha transportado 181.120 kilos de envases, lo que supone un leve aumento del 0,4% respecto a 2025. Por contra, el residuo cuya recogida se ha visto más incrementado es el vidrio, del que ya se han recogido 57.700 kilogramos, un 25% más respecto al pasado año, mientras que en biorresiduos la subida ha sido del 3,7%, hasta los 61.100 kilogramos.

Miguel Ruiz Madruga recibe uno de los nuevos camiones de Sadeco. / CÓRDOBA

Miércoles, día de récord

En una nota de prensa, Sadeco informa de que la jornada del miércoles, cuando se celebró el botellón y el día del cacharrito para los niños, ha sido de momento una de las que más residuos generó, principalmente por la concentración de jóvenes en la zona del Balcón del Guadalquivir. Solo en ese espacio, Sadeco ha recuperado 13.260 kilogramos de restos. Por delante sigue estando el primer sábado de la Feria, cuando se anotaron los registros más altos en la recepción de residuos, con 90.440 kilogramos. El domingo se alcanzaron los 34.780 y el lunes casi 42.000. En la jornada del martes se recogieron unos 40.000 kilogramos y ayer miércoles un global de 59.760 kilos.

Un trabajador de Sadeco, en el recinto ferial de El Arenal. / Manuel Murillo / COR

Dispositivo de limpieza de Sadeco en la Feria

Para la limpieza de la suciedad tras el macrobotellón, Sadeco desplegó entre 22 y 24 operarios para limpieza viaria a lo largo de la jornada de ayer jueves. La empresa cuenta para la Feria con un equipo multidisciplinar compuesto por capataces, oficiales de primera, peones conductores, peones especialistas y peones de limpieza, además de personal específico destinado a la recogida selectiva de papel y cartón y equipos de apoyo para tareas complementarias.

El operativo dispone de una media diaria de 30 vehículos y equipos especializados. La flota movilizada incluye compactadores, lavacontenedores, cisternas de riego, barredoras, baldeadoras, furgonetas, vehículos pick-up, recolectores, sopladoras, además de maquinaria específica como mini excavadoras y mini cargadoras. Además, la empresa municipal tiene operativo su servicio de Inspección en El Arenal, que se encarga de verificar que la separación de residuos se realiza correctamente y que se cumple la ordenanza municipal de higiene urbana. Su misión es acompañar, informar y corregir conductas para mejorar el funcionamiento general del recinto.