La Policía Local interviene un arma blanca y estupefacientes en el jueves de la Feria de Córdoba

La Policía Local ha intervenido un arma blanca y ha efectuado dos incautaciones de estupefacientes durante la jornada del jueves de la Feria de Córdoba. En esta línea, el balance difundido desde el Ayuntamiento de Córdoba pone de relieve un incremento de la actividad policial en la recta final de la fiesta, como ha sido habitual en años anteriores.

Los agentes fueron requeridos en tres reyertas con acometimiento (con ataques directos entre personas). Por otra parte, se registraron tres accidentes. De estos, uno aconteció en una atracción y los otros dos, en el propio recinto ferial. En una jornada de altas temperaturas y de afluencia masiva de público, las intoxicaciones por alcohol y drogas dieron lugar a ocho auxilios policiales.

En cuanto a las infracciones a las normas municipales detectadas durante el jueves, la Policía Local intervino en siete negativas de acceso a casetas y efectuó el mismo número de actuaciones ante la venta ambulante que se desarrollaba en El Arenal. En el marco de su trabajo, llevó a cabo, además, dos intervenciones de mercancías.

El jueves deja, asimismo, la presentación de una hoja de reclamaciones y un incidente con un portero o vigilante que trabajaba en la Feria. En cuanto a otras actuaciones más relacionadas con la actividad administrativa, ayer se presentó una denuncia y los agentes atendieron 28 pérdidas o recuperaciones de objetos y documentos.