El perrito piloto ahora es un perro salchicha: así son las tómbolas de la Feria de Córdoba

Las tómbolas y los juegos de azar forman parte inseparable de cualquier feria. En un país donde se juegan cada año miles de millones de euros en loterías, quinielas, sorteos y cupones -más otras modalidades de nueva aparición-, es lógico que así sea.

En la Feria de Córdoba las casetas dedicadas a los juegos de azar en cualquier variante se agrupan en la calle del Infierno, en el lateral que da a las casetas, alternando con puestos de comida o regalos. Las hay para todos los gustos, desde las más tradicionales a otras con modalidades que no existían hace años. Todas ellas comparten una misma cosa: en todas se puede ganar algún premio interesante por apenas unos pocos euros.

Los peluches de perro salchicha son uno de los principales reclamos de las tómbolas de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Los regalos de los años 80 y 90

Hace unos años, era famosa la simplona cantilena "qué alegría, qué alboroto, a por otro perrito piloto" en todas las ferias del país. Causó furor en los años 80 y 90 del siglo pasado hasta que aquel muñeco de felpa, de mirada triste y por lo general con un gorro, fue sustituido por la no menos conocida "muñeca chochona". Muchos de quienes pisan ahora la Feria de Córdoba no conocieron ni al uno ni a la otra, y aunque los recordaran tampoco les interesarían mucho. Este año, lo más demandado en las tómbolas y juegos de azar es el patinete eléctrico, que se promociona en bastantes casetas para atraer al público, y un peluche con forma de perro salchicha. Ambos se pueden conseguir en algunas instalaciones de la calle del Infierno, que en estos días de fiesta suele tener su mayor actividad cuando cae la tarde y el calor aprieta menos.

¿Por qué han cambiado los premios de las tómbolas? "Esto son las modas por lo que alguien ve en la tele y luego gusta mucho. Es lo mismo que pasó con el perrito piloto y luego con la muñeca chochona", asegura Miguel, quien regenta Atracciones Cánovas en la calle del Infierno de la Feria de Córdoba. Allí se puede conseguir el tan demandado perro salchicha, "que es lo que más busca la gente".

Juegos de azar en la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Loterías con un mecanismo sencillo

Miguel lleva décadas en el negocio y aún recuerda, al igual que su mujer, cómo era la feria cordobesa en La Victoria, y cómo han cambiado los gustos desde entonces, por lo que ha ido modificando al paso su puesto. Ahora el mecanismo no puede ser más sencillo: sólo hay que pagar una entrada, tirar de una cuerda y ver qué premio cae. Las cuerdas tienen distintos precios, desde 1 euro -es la "tómbola anticrisis", bromea Miguel- hasta los 10 euros. El perro salchicha sólo se consigue tirando de las cuerdas más caras, pero aunque no caiga ese premio "aquí siempre toca algo, mientras que en otros puestos tienes que tener suerte o habilidad".