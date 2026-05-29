La Feria de Córdoba suma cuatro detenidos y 12 peleas en la jornada del jueves

El jueves de la Feria de Córdoba finalizó con cuatro personas detenidas por la Policía Nacional en el recinto de El Arenal. De nuevo, se han repetido las causas que están provocando un mayor número de arrestos en esta fiesta: tres personas han sido detenidas por contar con reclamaciones judiciales previas (por delitos cometidos con anterioridad) y una cuarta, por atentar contra agentes de la autoridad.

El evento llega a sus últimos días y las actuaciones policiales se incrementan. Desde las 8.00 horas de ayer jueves hasta las 8.00 de hoy viernes, el número de riñas se ha elevado a 12, frente a las nueve contabilizadas el miércoles y también el martes pasado. Además, los agentes han identificado a 124 personas.

Por otra parte, los incumplimientos de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana han motivado el levantamiento de 65 actas y los efectivos policiales han sido requeridos para intervenir en siete servicios humanitarios.