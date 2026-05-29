Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaPAU 2026Accidente MontillaCalor y trabajoIncidencias FeriaAgenda FeriaCaballos FeriaComer fuera de la FeriaEmpleo públicoNuevas viviendasAlsara mini-parqueBanco de alimentosGuía de la Feria
instagramlinkedin

Bebidas

Coca-Cola distribuye más de 1.680.000 botellas durante el Mayo Festivo de Córdoba

Un operativo de 173 personas, 40 tráileres y 70 vehículos de reparto ha garantizado el suministro para los 41 cruces y 62 casetas durante el Mes de Mayo

Archivo - FILED - 04 August 2023, Baden-Wuerttemberg, Mannheim: Filled 0.5-liter disposable Coca-Cola bottles are transported via a conveyor belt at the Mannheim production site of Coca-Cola Europacific Partners - CCEP Deutschland GmbH. Photo: Uli Deck/dp

Archivo - FILED - 04 August 2023, Baden-Wuerttemberg, Mannheim: Filled 0.5-liter disposable Coca-Cola bottles are transported via a conveyor belt at the Mannheim production site of Coca-Cola Europacific Partners - CCEP Deutschland GmbH. Photo: Uli Deck/dp / Uli Deck/dpa - Archivo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha distribuido más de 1.680.000 botellas de bebidas a lo largo del mes de Mayo Cordobés de 2026, consolidando así uno de los periodos de mayor actividad del año para la compañía en la ciudad. Los datos de Cruces y Patios han superado los registros de ediciones anteriores, mientras que el volumen de Feria se ha mantenido en las cifras de años previos, lo que ha confirmado la solidez de la demanda en el conjunto de los festejos.

El despliegue logístico ha dado servicio a 41 cruces y 62 casetas (alrededor del 80 % de las existentes). Para garantizar la distribución en tiempo y forma, la compañía ha activado cuatro rutas de preventa diarias, digitalizadas mediante terminales automatizados, y ha habilitado una oficina móvil operativa durante todo el mes para atender con agilidad cualquier necesidad sobrevenida de los clientes.

En cuanto a los medios materiales desplegados durante el mes de mayo en Córdoba para atender a Las Cruces, Los Patios y la Feria, el operativo ha contado con 40 tráileres de gran tonelaje, cerca de 70 vehículos de reparto y más de 1.150 equipos de frío instalados. El montaje y desmontaje del dispositivo se ha organizado de forma escalonada y coordinada, en la misma línea de trabajo que en ediciones anteriores. Como refuerzo del servicio, la compañía ha mantenido por segundo año consecutivo la tanqueta de Coca-Cola Zero, que ha permitido optimizar los tiempos de reparto en los momentos de mayor demanda. Todo el operativo ha incorporado además soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental, con un modelo basado en envases reutilizables y sistemas sin residuos.

Al frente de este dispositivo, un equipo de 173 personas ha trabajado durante semanas para que cada evento contara con el suministro necesario en el momento preciso.

Noticias relacionadas

A través de una nota remitida, Coca-Cola Europacific Partners expresa su agradecimiento a todos sus clientes y al conjunto del sector de la hostelería cordobesa por "su confianza y su compromiso en unas fiestas que son seña de identidad de la ciudad". Asimismo, la compañía también traslada su reconocimiento al Ayuntamiento de Córdoba —"en especial a las áreas de Festejos y Seguridad"—, así como a OCOR, la Policía Local y Sadeco, cuya colaboración ha sido fundamental para el correcto desarrollo de estos eventos y para hacer posible, un año más, la mejor versión del Mes de Mayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
  2. Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
  3. Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
  4. El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
  5. Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
  6. Una mujer y un hombre, presuntas víctimas de la sumisión química y de la agresión sexual en la Feria de Córdoba
  7. La Policía interviene en sendos accidentes en la Barca Vikinga y en una caseta durante el primer sábado de la Feria de Córdoba
  8. La Feria de Córdoba recupera el pulso más tradicional de El Arenal en un domingo familiar

Coca-Cola distribuye más de 1.680.000 botellas durante el Mayo Festivo de Córdoba

Coca-Cola distribuye más de 1.680.000 botellas durante el Mayo Festivo de Córdoba

La Policía Local interviene un arma blanca y estupefacientes en el jueves de la Feria de Córdoba

La Policía Local interviene un arma blanca y estupefacientes en el jueves de la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba suma cuatro detenidos y 12 peleas en la jornada del jueves

La Feria de Córdoba suma cuatro detenidos y 12 peleas en la jornada del jueves

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Pasacalles rociero en la Feria de Córdoba: "Camino de las arenas" por El Arenal

Pasacalles rociero en la Feria de Córdoba: "Camino de las arenas" por El Arenal

Entre la resaca y las ganas de más, Córdoba mantiene el pulso de su Feria

Javier Sánchez, encargado de los toldos de la Feria de Córdoba: «Los toldos han venido para quedarse, son un gran alivio»

Arreglos en la Feria de Córdoba: la labor solidaria de Adoratrices que salva los trajes de flamenca

Arreglos en la Feria de Córdoba: la labor solidaria de Adoratrices que salva los trajes de flamenca
Tracking Pixel Contents