Coca-Cola distribuye más de 1.680.000 botellas durante el Mayo Festivo de Córdoba

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha distribuido más de 1.680.000 botellas de bebidas a lo largo del mes de Mayo Cordobés de 2026, consolidando así uno de los periodos de mayor actividad del año para la compañía en la ciudad. Los datos de Cruces y Patios han superado los registros de ediciones anteriores, mientras que el volumen de Feria se ha mantenido en las cifras de años previos, lo que ha confirmado la solidez de la demanda en el conjunto de los festejos.

El despliegue logístico ha dado servicio a 41 cruces y 62 casetas (alrededor del 80 % de las existentes). Para garantizar la distribución en tiempo y forma, la compañía ha activado cuatro rutas de preventa diarias, digitalizadas mediante terminales automatizados, y ha habilitado una oficina móvil operativa durante todo el mes para atender con agilidad cualquier necesidad sobrevenida de los clientes.

En cuanto a los medios materiales desplegados durante el mes de mayo en Córdoba para atender a Las Cruces, Los Patios y la Feria, el operativo ha contado con 40 tráileres de gran tonelaje, cerca de 70 vehículos de reparto y más de 1.150 equipos de frío instalados. El montaje y desmontaje del dispositivo se ha organizado de forma escalonada y coordinada, en la misma línea de trabajo que en ediciones anteriores. Como refuerzo del servicio, la compañía ha mantenido por segundo año consecutivo la tanqueta de Coca-Cola Zero, que ha permitido optimizar los tiempos de reparto en los momentos de mayor demanda. Todo el operativo ha incorporado además soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental, con un modelo basado en envases reutilizables y sistemas sin residuos.

Al frente de este dispositivo, un equipo de 173 personas ha trabajado durante semanas para que cada evento contara con el suministro necesario en el momento preciso.

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A través de una nota remitida, Coca-Cola Europacific Partners expresa su agradecimiento a todos sus clientes y al conjunto del sector de la hostelería cordobesa por "su confianza y su compromiso en unas fiestas que son seña de identidad de la ciudad". Asimismo, la compañía también traslada su reconocimiento al Ayuntamiento de Córdoba —"en especial a las áreas de Festejos y Seguridad"—, así como a OCOR, la Policía Local y Sadeco, cuya colaboración ha sido fundamental para el correcto desarrollo de estos eventos y para hacer posible, un año más, la mejor versión del Mes de Mayo.