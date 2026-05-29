Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Caseta Municipal

Viernes 29

Espectáculo flamenco Flamenco 2.0 a las 14.00 horas.

Orquesta Aldebarán a las 21.00 horas.

Concierto extraordinario Rockopop a las 23.00 horas.

Sábado 30

Grupo Calleha Sur a las 15 horas.

Espectáculo infantil Narizotas a las 17 horas.

Orquesta Aldebarán a las 21.30 horas.

Concierto extraordinario La Corredera a las 23 horas.

Orquesta Aldebarán, continuación, a las 00.30 horas.

Caseta Gloria Bendita

Viernes 29

Julio Zerpa a las 01.00 horas.

Amanda Sánchez a las 18.00 horas.

Rafa Romera a las 22.00 horas.

Sábado 30

Miriam Montes a las 18 horas.

Dany Kous a las 22 horas.

Graciani a la 1 hora.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18.00 y 21.00 horas, el martes 26, a las 17.30 y 20.00 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20.00 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20.00 horas, el viernes 29, a las 20.00 y 23.00 horas y el sábado 30 a las 23.00 horas.

Caseta Yerbabuena

Viernes 29

Las Jipas a las 16.30 horas.

Planeta 80 a las 18.00 horas.

Deyavú a las 23.00 horas.

Sábado 30

Las Jipas a las 16.30 horas.

Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)

Viernes 29

Gamberrock a las 19.00 horas.

Olivetti a las 21.00 horas.

Fiesta Latin Afro House a las 23.00 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Viernes 29

Grupo de Animación 5º Pino a las 16.00 horas.

Sábado 30

Grupo de Animación 5º Pino a las 16 horas.

Caseta Juan 23

Viernes 29

Jesus A. & Logan5, Heavy’80 a las 18.00 horas.

Angela Hoodoo a las 21.00 horas.

Blood & Fyah y Caleta Sound a las 23.00 horas.

Sábado 30

La Batalla de Feria Córdoba Skills Rap, DJ Traumas a las 19 horas.

Bucanero Estilo, Bass Clap, Potorro Sound a las 23 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Viernes 29

The Drinkers y los hijos del viento a las 18.00 horas.

Sábado 30

Las Jipas a las 21 horas.

Caseta de la Federación de Peñas

Viernes 29

Coro Patio Cordobés a las 15.00 horas.

Academia de Baile Paqui Macías a las 16.00 horas.

Cajón Desastre a las 22.30 horas.

Sábado 30

Coro Flora «El Arte de Nuestra Tierra» a las 15 horas.

Estudio de Baile Antonio y Mariví a las 16 horas.

Grupo Musical Revolushow a las 22.30 horas.

Caseta Abril

Viernes 29