Dos riñas y 11 intoxicaciones por alcohol y droga marcan las actuaciones de la Policía Local en el miércoles de Feria de Córdoba

El miércoles de la Feria de Córdoba, caracterizado por la afluencia masiva de estudiantes al macrobotellón que se registra cada año junto a El Arenal, ha finalizado con dos intervenciones de la Policía Local en peleas y 11 auxilios ante intoxicaciones del público asistente por la ingesta de alcohol y drogas.

La jornada volvió a contar con temperaturas muy elevadas. De acuerdo con el balance difundido este jueves por el Ayuntamiento de Córdoba, los agentes efectuaron tres auxilios por la tarde y ocho por la noche. Además, su presencia fue requerida en un accidente acontecido en el recinto ferial, que en este caso no estuvo relacionado con las atracciones ni con las casetas (el parte no ofrece más detalle).

En el apartado de las infracciones a las normas municipales, la negativa de acceso a casetas provocó tres actuaciones policiales por la tarde y la venta ambulante, otras cuatro. La Policía destaca, asimismo, las seis hojas de reclamaciones presentadas por la noche en el marco del desarrollo de esta fiesta.

Objetos recuperados

Asimismo, la Policía Local atendió ocho pérdidas y recuperaciones de objetos y documentos del público reunido en El Arenal, y efectuó un control de alcohol o drogas. El balance alude a otras 35 intervenciones, pero en estos casos no precisa más información sobre su naturaleza.