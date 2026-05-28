Pasacalles rociero en la Feria de Córdoba: "Camino de las arenas" por El Arenal

Mayo es el mes festivo cordobés por excelencia, pero también lo es en otros puntos del país, donde se celebran actos relacionados con la primavera o con motivos religiosos. Así ocurrió el pasado fin de semana, cuando tuvo lugar en Huelva la popular (y populosa) Romería del Rocío, uno de los eventos más multitudinarios del país.

Son muchos los cordobeses que acuden a la aldea almonteña en peregrinación por estas fechas, bien encuadrados en alguna hermandad o por su cuenta. Son varios días de camino a la ida y otro tanto a la vuelta, pero la mayoría de ellos ya están de nuevo en Córdoba. Así, este jueves de Feria tanto los que han estado en El Rocío como los que no han realizado un pasacalles en el recinto del Arenal, al son de las guitarras, los cantos y los ritmos alegres.

El pasacalles rociero en la Feria de Córdoba, en imágenes / A.J. González

El inicio del pasacalles desde la portada de la Feria

Se trata del 28º Encuentro Rociero Camino del Arenal, que ha tenido lugar a partir de las 20.30 horas, un buen momento para no tener que pasar demasiado calor. A esa hora, los accesos de la Feria bullían de gente camino del recinto ferial, al igual que la portada. Allí se han reunido los miembros de alguno de los 27 coros y agrupaciones que han participado en el encuentro, rodeados de cientos de personas que en ese momento esperaban o llegaban a la Feria. Son cinco coros más de los que hubo el año pasado, cuando bajó ligeramente la participación. Cada uno de los coros rocieros contaba con entre 15 y 20 miembros, vestidos como romeros, sobre todo las mujeres. Han sumado varios cientos de personas en el desfile, que ha comenzado casi puntual.

El pasacalles ha entrado por la calle Guadalquivir para dirigirse hacia la caseta municipal en un recorrido sencillo y con los coros separados por una decena de metros. Es una de las calles del Arenal que cuenta con toldos retráctiles para mitigar el calor, que al atardecer, y gracias a una suave brisa, ya no eran necesarios. Los rocieros han ido cantando tonadillas típicas del Rocío, como "Camino de las arenas", acompañados siempre por guitarras, cañas o panderetas, y algunos de ellos también con tambores. Ha sido un desfile con mucha alegría, como corresponde a cualquier romería.

Coros desfilando por la calle Guadalquivir de la Feria de Córdoba este jueves. / A. J. González

Pasacalles a ritmo de reguetón y acordeones

Mientras los coros recorrían el Arenal, las casetas seguían a lo suyo con la música a un volumen suficiente como para tragarse las canciones rocieras. De una salía reguetón; de otra, acordeones, un instrumento típico cordobés; de las demás, el chimpún propio del tardeo de un jueves de Feria. Ha sido imposible escuchar el pasacalles desde las casetas, algo que tampoco parecía importar demasiado a los integrantes de los coros, que han disfrutado de su momento.

Los rocieros han desfilado poco a poco desde la portada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud para acercarse a la caseta del Ayuntamiento. Después ha tenido lugar la actuación del grupo de sevillanas Requiebros, en presencia de todos los rocieros que han querido también disfrutar de su feria.