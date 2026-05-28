Javier Sánchez, encargado de los toldos de la Feria de Córdoba: «Los toldos han venido para quedarse, son un gran alivio»

-¿Cuánto tiempo tardáis en abrir y cerrar los toldos cada día?

-Se abren por la mañana, de 8.00 a 10.00 horas, y se cierran de 20.00 a 22.00, cuando se van los caballos. Se tardan dos horas para cada proceso.

-Es un proceso bastante manual.

-Sí, es bastante manual. Hay dos equipos de cinco personas cada uno. Se trabaja con escaleras y es como los toldos antiguos, se usa una cuerda y se van atando y liando.

-Imagino que con el paso de los días se va acumulando albero y arena en ellos, ¿pesan ahora mucho?

-De momento no están dando problemas. Hemos pasado el ecuador de la Feria y no ha habido demasiadas incidencias. Un día se soltó una cosilla y se arregló. Están bien colocados y abren y cierran sin problema.

Víctor Castro

-¿Aprovecháis la apertura y el cierre para hacer el mantenimiento?

-El control más completo lo hacemos por la mañana, porque hay menos gente. Por la tarde se dedica a cerrar rápido y controlar que todo esté bien. Por la mañana revisamos que esté en perfecto estado. Que no se salgan, revisar un poco los palos y los golpes que reciben. Algunos golpes se llevan, más que de coches de caballos, de repartidores y proveedores que van con prisa, pero nada grave.

-¿Qué pasa si se dañan?

-Notificamos al Ayuntamiento, que es quien se pone en contacto con la empresa encargada de mantenerlos e instalarlos.

-También hay un protocolo si llueve o hace mucho viento.

-Sí. Hay un retén de cuatro personas en stand-by. Si hubiera un vendaval, un golpe de aire o cualquier percance, están preparados para actuar rápido y quitarlos.

Javier Sanchez, encargado de los toldos de la Feria. / Víctor Castro

-¿Cree que los toldos han venido para quedarse?

-Sí. La verdad es que el resultado es muy positivo. El Arenal es un desierto con el calor y los toldos dan un alivio tremendo. El efecto se nota mucho, sobre todo los que estamos allí todos los días. Se intentará mejorar lo que se pueda, pero deben quedarse.

-Algunos caseteros comentan que los postes son grandes y entorpecen el paso.

-Claro que son grandes, pero es por seguridad. Tienen que tener una base sólida por si llegan golpes de aire. No puedes poner palos pequeños si quieres que sea seguro. Hay que buscar un equilibrio entre estética y seguridad, y no es fácil. Los anclajes son necesarios por si viniera un vendaval.

-¿Ve los toldos ampliables a zonas más intermedias?

-En las intermedias lo veo más complicado por la arboleda, los palos y la propia estructura. Ahora están en las tres calles principales y también en exteriores, con un abanico enorme, unos 8.000 metros cuadrados. Para ampliar, ya tendrían que valorarlo los técnicos.