Sucesos
Las intervenciones de la Policía Nacional suben en un miércoles de Feria de Córdoba que se salda con un detenido
Las riñas se mantienen en el recinto ferial de El Arenal, con nueve intervenciones policiales
Los servicios humanitarios desarrollados por la Policía Nacional en la Feria de Córdoba se han elevado a 11 el miércoles (hasta las 8.00 horas de este jueves), en una jornada de gran afluencia de público por la concurrencia de estudiantes, del día del niño en los cacharritos y del público adulto para disfrutar del tardeo en El Arenal.
Esta cifra de servicios humanitarios es la más elevada registrada hasta el momento, igualando los contabilizados durante el primer sábado de la fiesta. Además, los agentes arrestaron de nuevo a una persona por atentar contra ellos y fueron requeridos para intervenir en nueve riñas acontecidas en el recinto ferial, el mismo número que el martes.
Más de 50 personas identificadas y casi 40 actas de denuncia
En cuanto a otras actuaciones desarrolladas en el marco de trabajo preventivo y de seguridad en esta fiesta, en la jornada del miércoles la Policía Nacional ha identificado a 55 personas y ha levantado 38 actas por incumplimientos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana.
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