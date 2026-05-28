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Las intervenciones de la Policía Nacional suben en un miércoles de Feria de Córdoba que se salda con un detenido

Las riñas se mantienen en el recinto ferial de El Arenal, con nueve intervenciones policiales

Agentes de Policía Nacional y Local, a caballo este miércoles en la Feria.

Agentes de Policía Nacional y Local, a caballo este miércoles en la Feria. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los servicios humanitarios desarrollados por la Policía Nacional en la Feria de Córdoba se han elevado a 11 el miércoles (hasta las 8.00 horas de este jueves), en una jornada de gran afluencia de público por la concurrencia de estudiantes, del día del niño en los cacharritos y del público adulto para disfrutar del tardeo en El Arenal.

Esta cifra de servicios humanitarios es la más elevada registrada hasta el momento, igualando los contabilizados durante el primer sábado de la fiesta. Además, los agentes arrestaron de nuevo a una persona por atentar contra ellos y fueron requeridos para intervenir en nueve riñas acontecidas en el recinto ferial, el mismo número que el martes.

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Más de 50 personas identificadas y casi 40 actas de denuncia

En cuanto a otras actuaciones desarrolladas en el marco de trabajo preventivo y de seguridad en esta fiesta, en la jornada del miércoles la Policía Nacional ha identificado a 55 personas y ha levantado 38 actas por incumplimientos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana.

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