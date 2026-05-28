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Fiesta en la caseta El Bocao

Famosos, farolillos y estilo con sello cordobés: Silbon reúne amigos de la marca en la Feria de Córdoba

La firma reune a Arancha del Sol y Finito, Paco Montalvo o Julio Benítez, entre otras caras conocidas de Córdoba, en una jornada con moda, música en directo y mucho acento andaluz

Moda, música y famosos en la fiesta de Silbon en la Feria de Córdoba

Moda, música y famosos en la fiesta de Silbon en la Feria de Córdoba

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Moda, música y famosos en la fiesta de Silbon en la Feria de Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Feria de Córdoba también tiene su alfombra roja, aunque aquí se pisa entre farolillos, casetas y sevillanas. Silbon celebró el miércoles de Feria una jornada especial en la caseta El Bocao, donde reunió a numerosas caras conocidas del mundo de la moda, la comunicación y el lifestyle para brindar por la esencia andaluza.

Entre los invitados estuvieron Oriol Elcacho y Davinia Pelegrí, Alejandra de Rojas, Isa Hernáez, Alejandra Domínguez, Andrew Pocrid, Manu Rivas, Ana Gayoso, Paco Montalvo, Javier de Miguel, Julio Benítez, Arancha del Sol y Finito, además de otros amigos de la firma que no quisieron perderse una de las citas más esperadas del calendario cordobés.

Música, feria y 'espíritu Silbon'

La celebración arrancó con una comida en ambiente de feria, acompañada por las actuaciones en directo de Juan Peña, que puso la banda sonora a varios momentos de la tarde. Después, el ritmo continuó con el grupo Los Bomberay y varias sesiones de DJ, que alargaron la jornada hasta la noche.

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El broche final llegó con una recena y la actuación de Mi Hermano y Yo, en una cita donde la música en directo, la tradición y el estilo compartieron protagonismo.

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