Cruz Roja atiende a casi 800 personas en el dispositivo especial de las Feria de Córdoba, la mayoría sin salir de El Arenal

Cruz Roja roza ya las 800 asistencias desde el inicio del dispositivo especial desplegado en el recinto ferial de El Arenal, en un operativo de emergencias que está resolviendo la mayoría de las incidencias sin necesidad de derivación a hospitales externos.

Según ha informado este jueves la organización de ayuda humanitaria en una nota de prensa, el balance actualizado alcanza las 794 personas atendidas, mientras que en las últimas 24 horas se han contabilizado 130 asistencias, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el aumento progresivo de público durante la noche.

Uno de los datos más destacados es la capacidad de respuesta del hospital de campaña instalado por Cruz Roja dentro del recinto. De las 300 evacuaciones registradas durante toda la Feria, 262 han sido atendidas directamente en este espacio sanitario, evitando traslados a centros hospitalarios y agilizando la atención médica.

En las últimas veinticuatro horas se realizaron 37 evacuaciones en ambulancia, aunque la mayoría tuvieron como destino el propio hospital de campaña.

Pico de incidencias durante la noche

El dispositivo sanitario ha mantenido una actividad constante durante toda la Feria, aunque el pico de incidencias volvió a concentrarse durante la noche. Cruz Roja señala que el aumento de asistencias comenzó a partir de la tarde y alcanzó su momento de mayor intensidad desde las 23.00 horas, coincidiendo con la máxima afluencia de visitantes en el recinto.

Pese al calor registrado durante la jornada, no se produjo un incremento significativo de atenciones relacionadas con las altas temperaturas, ya que la presencia de público fue menor durante las horas centrales del día, ha señalado Cruz Roja.

Estos datos reflejan que las incidencias más frecuentes continúan siendo las propias de eventos multitudinarios. Las heridas representan más de un tercio de las atenciones realizadas por los sanitarios durante toda la Feria, seguidas de las intoxicaciones, los traumatismos y las alteraciones de consciencia.

Voluntarios de Cruz Roja en el recinto ferial de El Arenal durante la celebración de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto a las causas, predominan las caídas y golpes, que suponen más del 33% de las intervenciones, junto a incidencias relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias vinculadas al ocio nocturno.

Durante las últimas 24 horas, el patrón se ha repetido, aunque con un mayor peso de las heridas, que rozan el 47% de las asistencias registradas.

Un dispositivo sanitario adaptado al ritmo de la Feria

Cruz Roja ha recordado que mantiene activo durante toda la semana un dispositivo adaptado a la evolución diaria de la Feria y a la afluencia de visitantes, reforzando recursos humanos y materiales en las franjas horarias de mayor actividad.

La organización ha hecho hincapié, además, en la importancia de la prevención, el autocuidado y el uso responsable del ocio, especialmente en jornadas con altas temperaturas, para garantizar el buen desarrollo de una de las celebraciones más multitudinarias de la ciudad.