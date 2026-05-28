Comer sin albero durante la Feria de Córdoba: "A la gente no le importa esperarse un poquito"

Dos de la tarde, 35 grados a la sombra. Un perro salchicha intenta subir al pilón de la Plaza del Potro para refrescarse. No lo consigue, pues la Naturaleza le dio unas patas tan buenas para nadar como malas para gatear. A unos metros, seis jóvenes turistas cargadas de maletas se bajan de un taxi buscando remedios humanos contra el calor. Primero, la sombra de cualquier tapia blanqueada; después, la infalible fórmula milenaria. "Yo me tomaba una cerveza", dice una; "yo igual me pido dos", apostilla sin sombra de guasa una segunda. La tercera es más práctica: "¿Tenéis mesa para seis?", pregunta a un camarero en la Ribera.

No saben, estas turistas, que lo normal en la Feria de Córdoba es hacer una reserva incluso fuera del Arenal. Al perro salchicha eso le da igual, comerá seguro. Al mediodía, las abundantes mesas vacías en las terrazas cordobeses cerca del Arenal engañan, porque casi todo está completo. El barman pone mala cara, pero consulta su librea y les hace hueco.

Son muchos los turistas y feriantes que, durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, prefieren comer fuera del Arenal antes de ir a la fiesta. Quizás hace demasiado calor sobre el albero, quizás hay demasiada bulla, quizás es mejor tomarse la Feria con calma, que todavía queda lo mejor.

Clientes en un bar en las comidas de Feria fuera de El Arenal. / AJ González

La hora del tardeo, cada vez más

"Muchos vienen al almuerzo, se toman la primera copa, se ambientan y luego van para la Feria". Quien así habla es Rafael González, gerente del restaurante Moriles Ribera, un ejemplo de lo descrito más arriba: terraza medio vacío, interior lleno. El aire acondicionado ha salvado a la Humanidad, o al menos a un parte.

En este mesón las reservas para la Feria de Córdoba se completaron hace meses. Aun así, dan servicio a quienes llegan sin sitio, porque siempre "se nos quedan algunos huecos y tenemos segundos turnos a partir de las 16 horas. Nos dicen que no les importa esperarse un poquito".

Ambiente en una terraza, fuera del recinto ferial, el jueves de la Feria de Córdoba. / AJ González

Otras propuestas gastronómicas

En la misma zona abundan otras propuestas gastronómicas, como los bares de la Plaza del Potro o la cercana Sociedad de Plateros, un clásico. Por toda la Ribera hay restaurantes más modernos o incluso las opciones igual de cercanas pero menos conocidas por los turistas como los locales de barrio en La Corredera o San Pedro.

Cruzando el río, en el populoso y animado Campo de la Verdad ofrecen sus cartas a los feriantes y visitantes (además de los parroquianos habituales) sitios como Los Romerillos o el Miguelito.

Más cerca de la Feria están los locales de comida rápida y franquicias siempre disponibles en el centro comercial El Arcángel, o restaurantes más clásicos como el Rafalete o el mesón El Tema. Todos ellos son buenas alternativas como comer fuera de la Feria.