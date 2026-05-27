Sucesos
Una persona detenida en Córdoba por maltratar a su pareja y atentar contra policías en el martes de Feria
La jornada deja un segundo arrestado por la Policía Nacional, también por atentar contra agentes de la autoridad
La jornada del martes de la Feria de Córdoba ha finalizado con dos personas detenidas en El Arenal por la Policía Nacional. En un caso, el individuo fue arrestado después de maltratar a su pareja y atentar también contra los agentes intervinientes, en tanto que la segunda persona fue arrestada solo por atentar contra policías.
Además, las riñas acontecidas en el interior del recinto ferial que requirieron de la presencia policial ascendieron ayer (hasta las 8.00 horas de este miércoles) a nueve, frente a las seis contabilizadas el lunes pasado. En el marco de su trabajo para la prevención y la seguridad en esta fiesta, los agentes identificaron a un total de 114 personas.
Un total de 41 actas por incumplimiento de la Ley de seguridad ciudadana
Por otra parte, el martes de Feria ha dejado 41 actas por incumplimientos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana y los agentes tuvieron que emplearse, asimismo, en el desarrollo de ocho servicios humanitarios ante las distintas necesidades presentadas por los asistentes al evento.
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