El martes de Feria de Córdoba deja otro accidente en una atracción y una incidencia con un portero

El martes de la Feria de Córdoba ha registrado dos accidentes que requirieron la intervención de la Policía Local, de acuerdo con el balance de actuaciones facilitado este miércoles desde el Ayuntamiento de Córdoba. Esta información indica que un accidente tuvo lugar en una atracción y el otro, en el recinto ferial.

Además, los agentes efectuaron dos intervenciones junto al Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento. Como se recordará, uno de estos sucesos fue el incendio acontecido en una hamburguesería instalada en El Arenal. Los efectivos también intervinieron en tres riñas acontecidas entre el público asistente a esta fiesta.

Manuel Murillo

Una incidencia con un portero

En el marco de su labor ante infracciones a las normas municipales, la Policía Local fue requerida por una negativa de acceso a caseta y también por la incidencia acontecida con un portero o vigilante que se hallaba trabajando en la Feria. Asimismo, la venta ambulante motivó dos actuaciones y realizó una intervención de mercancías.

En cuanto a otras actuaciones desarrolladas en la jornada del martes de Feria, sobresalen las 17 atenciones relacionadas con la pérdida y recuperación de objetos y documentos, y un control de alcohol y drogas.