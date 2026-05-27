Feria de Córdoba
Córdoba vive su miércoles de Feria con los últimos actos institucionales y recepciones en El Arenal
La Diputación de Córdoba, el Círculo de la Amistad o la Asociación de Jóvenes Empresarios han celebrado sus tradicionales encuentros
El miércoles de Feria en Córdoba ha vuelto a convertirse en una de las jornadas más institucionales de la semana en El Arenal, con recepciones, encuentros y actos de convivenciaprotagonizados por administraciones, colectivos y representantes del tejido económico y social cordobés.
Uno de los actos centrales ha tenido lugar en la caseta La Merced, donde la Diputación de Córdoba ha celebrado su tradicional recepción institucional. Allí, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha reivindicado el carácter plural de la Diputación como "la casa de todos los pueblos" y ha agradecido la presencia de representantes de todos los grupos políticos -PSOE, Vox e IU-, además de alcaldes, trabajadores, técnicos y organismos vinculados a la institución.
En un discurso marcado por el tono cercano y festivo, Fuentes ha destacado la capacidad de convivencia de la feria y el orgullo de pertenecer a una provincia "capaz de todo", subrayando además el talento y el carácter de Córdoba.
La intervención ha adquirido un tono más solemne cuando ha reconocido públicamente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias, con especial mención a la actuación durante el accidente de Adamuz. Fuentes ha agradecido el trabajo realizado por los efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba (IPBS) y ha recordado que "fuimos ejemplo para el mundo entero en salir del paso en una tragedia".
El presidente provincial también ha tenido palabras para las inundaciones sufridas recientemente en distintos puntos de la provincia y cerró su intervención con un mensaje de reconocimiento dirigido a los trabajadores de la Diputación: "Sois muy grandes y magníficos compañeros".
La jornada institucional también ha estado marcada por la recepción del Círculo de la Amistad, otro encuentro habitual de la semana de feria, mientras que la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Córdoba) ha celebrado su recepción en AJEtreo, reuniendo a representantes del ámbito empresarial y social de la ciudad.
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