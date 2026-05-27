FERIA DE CÓRDOBA
"Gracias de corazón, Córdoba”: la Hamburguesería Choni responde al cariño recibido tras el altercado del martes en la Feria
La reyerta, ocurrida en la madrugada del martes, dejó un herido y causó desperfectos en el establecimiento
Los responsables de la Hamburguesería Choni, instalada en el recinto de El Arenal de la Feria de Córdoba, han mandado un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales ante las muestras de cariño recibidas tras el grave altercado sufrido en la madrugada del martes de Feria.
El episodio tuvo lugar en torno a las 5.00 horas del martes de Feria a raíz del enfrentamiento de dos individuos con los tres trabajadores de la hamburguesería, situada en un foodtruck en los accesos al recinto ferial. Los participantes en la pelea han utilizado sillas y objetos de la propia hamburguesería para agredirse, lanzando estos elementos o golpeándose con ellos. En el momento de más intensidad de la riña, se llegó a escuchar entre las personas participantes el grito de "¡Te voy a matar!".
Los hechos se saldaron con una persona herida y la Policía Nacional trabaja para identificar a los agresores.
“Seguimos trabajando con más ilusión”
Tras lo ocurrido, y a raíz de la propagación del vídeo de la agresión en redes sociales, la Hamburguesería Choni ha recibido miles de mensajes y muestras de apoyo, a los que sus responsables han respondido con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales. “Gracias de corazón. Después del desagradable incidente ocurrido anoche en Hamburguesería Choni, queremos agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación que hemos recibido. Gracias a clientes, amigos, familiares y a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros”.
Y continúan: “Momentos así nos hacen ver que detrás de esta hamburguesería hay una gran familia. Seguiremos trabajando con más ilusión que nunca para atenderos como siempre, con una sonrisa y el mejor ambiente. Gracias por estar ahí”.
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