Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este jueves en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Encuentro rociero

Jueves 28

Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Caseta Municipal

Jueves 28 de mayo

Concierto Orquesta Adagio a las 00.30 horas.

Concierto Grupo de Ida y Vuelta a las 13.30 horas.

Grupo Electra a las 15.30 horas.

Actuación de Sevillanas, Grupo Requiebros a las 20.45 horas.

Grupo Los Enganches a las 23.00 horas.

Viernes 29

Espectáculo flamenco Flamenco 2.0 a las 14.00 horas.

Orquesta Aldebarán a las 21.00 horas.

Concierto extraordinario Rockopop a las 23.00 horas.

Caseta Gloria Bendita

Jueves 28

Concierto Pietro LH a las 01.00 horas.

Concierto Manuel Moral a las 18.00 horas.

Concierto La Tomasa a las 22.00 horas.

Viernes 29

Julio Zerpa a las 01.00 horas.

Amanda Sánchez a las 18.00 horas.

Rafa Romera a las 22.00 horas.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18.00 y 21.00 horas, el martes 26, a las 17.30 y 20.00 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20.00 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20.00 horas, el viernes 29, a las 20.00 y 23.00 horas y el sábado 30 a las 23.00 horas.

Caseta Yerbabuena

Jueves 28

Concierto Planeta 80 a las 18.00 horas.

Concierto Planeta 80 a las 22.00 horas.

Deyavú a las 23.00 horas.

Viernes 29

Las Jipas a las 16.30 horas.

Planeta 80 a las 18.00 horas.

Deyavú a las 23.00 horas.

Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)

Jueves 28

Concierto Rafa Romera a las 18.00 horas.

Concierto Gamberrock a las 22.00 horas.

Viernes 29

Gamberrock a las 19.00 horas.

Olivetti a las 21.00 horas.

Fiesta Latin Afro House a las 23.00 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Jueves 28

Concierto Planeta 80 y Grupo de Animación 5º Pino a las 20.00 horas.

Viernes 29

Grupo de Animación 5º Pino a las 16.00 horas.

Caseta Juan 23

Jueves 28

MiAmigoMigue, K-Rockñeros a las 18.00 horas.

Concierto Viva Belgrado a las 21.00 horas.

Mr. White & Fredy Fre a las 22.30 horas.

Viernes 29

Jesus A. & Logan5, Heavy’80 a las 18.00 horas.

Angela Hoodoo a las 21.00 horas.

Blood & Fyah y Caleta Sound a las 23.00 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Jueves 28

Concierto Califa Jerezano a las 21.00 horas.

Viernes 29

The Drinkers y los hijos del viento a las 21.00 horas.

Caseta de la Federación de Peñas

Jueves 28

Los Pequemúsicos a las 14.00 horas.

Los Senderos del Arte a las 16.30 horas.

Rumba Vinilo a las 22.30 horas.

Viernes 29

Coro Patio Cordobés a las 15.00 horas.

Academia de Baile Paqui Macías a las 16.00 horas.

Cajón Desastre a las 22.30 horas.

Caseta Abril

Viernes 29

Rafa Cortés a las 14.30 horas.

Caseta Real Círculo de la Amistad

Jueves 28