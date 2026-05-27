Eventos, espectáculos y actividades
Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este miércoles en El Arenal
Repasamos la programación prevista jornada a jornada para que disfrutes de lo mejor de la fiesta
Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.
Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.
Encuentro rociero
Jueves 28
Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.
Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba
Este miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.
Caseta Municipal
Miércoles 27 mayo
- Actuación del Grupo Isa Jurado a las 14.30 horas.
- Mister Plan a las 16 horas.
- Espectáculo infantil de magia: Pablo Romon y La Guerrera K-Pop Runi a las 19.30 horas.
- Trigésimo Taller de Peluquería “El Moño Cordobés”, con Auxi Fraguero, a las 20.30 horas.
- Orquesta Adagio a las 22 horas.
- Espectáculo estelar Noche Andaluza a las 23 horas.
Jueves 28 de mayo
- Concierto Orquesta Adagio a las 00.30 horas.
- Concierto Grupo de Ida y Vuelta a las 13.30 horas.
- Grupo Electra a las 15.30 horas.
- Actuación de Sevillanas, Grupo Requiebros a las 20.45 horas.
- Grupo Los Enganches a las 23 horas.
Caseta Gloria Bendita
Miércoles 27 mayo
- Ester Roselló y Luismi a las 1 hora.
- A Tu Vera a las 18 horas.
- La Juerga Flamenca —Sony Music— a las 20 horas.
- Dany Kous a las 22.30 horas.
- Olivetti a las 23 horas.
Jueves 28
- Concierto Pietro LH a las 1.00 horas.
- Concierto Manuel Moral a las 18 horas.
- Concierto La Tomasa a las 22 horas.
Caseta Gazpacho
- Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18 y 21 horas, el martes 26, a las 17.30 y 20 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20 horas, el viernes 29, a las 20 y 23 horas y el sábado 30 a las 23 horas.
Caseta Yerbabuena
Miércoles 27 mayo
- Planeta 80 a las 18 horas.
- Planeta 80 a las 20 horas.
- Planeta 80 a las 23 horas.
Jueves 28
- Concierto Planeta 80 a las 18 horas.
- Concierto Planeta 80 a las 22 horas.
- Deyavú a las 23 horas.
Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)
Miércoles 27
- Reconvers a las 19.30 horas.
- Tabernícolas a las 22 horas.
Jueves 28
- Concierto Rafa Romera a las 18 horas.
- Concierto Gamberrock a las 22 horas.
Caseta La Puñetera (Corredera 2)
Miércoles 27
- Grupo de Animación 5º Pino a las 16 horas.
Jueves 28
- Concierto Planeta 80 y Grupo de Animación 5º Pino a las 20 horas.
Caseta Juan 23
Miércoles 27
- Du Canción y The Fever Band a las 17.30 horas.
- No Solo ABBA a las 21 horas.
- USSURU Sound, Giuseppe Beats y Soundb3 a las 22.30 horas.
Jueves 28
- MiAmigoMigue, K-Rockñeros a las 18 horas.
- Concierto Viva Belgrado a las 21 horas.
- Mr. White & Fredy Fre a las 22.30 horas.
Caseta Casa de los Pedroches
Miércoles 27
- Gamberrock a las 21 horas.
Jueves 28
- Concierto Califa Jerezano a las 21 horas.
Caseta de la Federación de Peñas
Miércoles 27
- Coro Savia Cordobesa a las 15 horas.
- Escuela de Baile Flamenco López a las 16 horas.
- A mi manera a las 22.30 horas.
Jueves 28
- Los Pequemúsicos a las 14 horas.
- Los Senderos del Arte a las 16.30 horas.
- Rumba Vinilo a las 22.30 horas.
Caseta Abril
Miércoles 27
- Fran Cortés y Tete Pineda a las 14.30 horas.
Caseta Real Círculo de la Amistad
Miércoles 27
- Juan Peña a las 16.30 horas.
- Sobre Tablas a las 19 horas.
- Trueno Azul a las 23 horas.
Jueves 28
- Concierto La Tomasa a las 16.30 horas.
- Concierto de Roberto Osorno a las 19 horas.
- Sputnik a las 23 horas.
Caseta La Rinconá
Miércoles 27
- Son de Siempre a las 17.30 horas.
Caseta La Trabajadera
Miércoles 27
- El Chispazo a las 17.30 horas.
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