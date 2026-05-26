El tardeo se consolida en la Feria de Córdoba con actuaciones en directo y DJs que conquistan al público

El tardeo gana cada año más protagonismo en la Feria de Córdoba y, tras las comidas de empresa o de amigos, la fiesta se adelanta: las casetas redoblan su apuesta musical para acompañar a quienes llegan a El Arenal. Del reguetón a los clásicos del pop español de ayer y siempre, pasando —cómo no— por el flamenco.

Pasear por el recinto a media tarde deja un paisaje de calles que se van llenando poco a poco conforme el calor da una tregua. Pero al cruzar la puerta de muchas casetas el ambiente cambia de golpe, aforo apretado, colas en la barra y un runrún constante que, en algunos momentos, hace difícil incluso abrirse paso. En ese contexto, triunfan las que ofrecen actuaciones en directo o DJs para empujar la tarde. «Mucho mejor que poner una playlist de Spotify», resumía Carlos Sanz en la caseta Yerbabuena.

Precisamente Yerbabuena es una de las que más público arrastra con propuestas como Planeta 80, un grupo que desde las 18.00 interpreta temas de Estopa, Manuel Carrasco Amaral, Fito y Fitipaldis y otros clásicos que enganchan a varias generaciones, aunque arrastra algo más a grupos de 40 para arriba. «Da igual la edad que tengas. Estas canciones te las sabes de memoria. Son himnos de España», dice Ana Marín, desgañitándose entre risas. En la caseta Gazpacho también se impone el formato de versiones, con guiños a temas como Será porque te amo o a bandas como Extremoduro, combinados con éxitos más recientes como Quédate, de Quevedo. «Hay alguna cosa demasiado antigua, pero en general se disfruta mucho», comenta una joven que ha salido un momento a tomar aire y hablar con una amiga.

Las casetas que triunfan en la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Distintos ambientes

En la calle Mezquita, 10, donde se ubica Gloria Bendita, el público es igualmente variado, favorecido por sus tres escenarios, que le dan un punto de versatilidad. Aquí, eso sí, predominan las canas sobre los imberbes para disfrutar de una propuesta más clásica con guiños actuales, el flamenco del grupo sevillano A tu vera, que mezcla himnos del género con toques más modernos, referencias populares y hasta algún solo de saxofón, sin perder el pulso flamenco.

Planeta 80 pone la fiesta en la caseta Yerbabuena / Manuel Murillo

En Cosso, el ambiente joven es el gran dominador, aunque la caseta tarda en llenarse, ya que este público suele llegar más tarde. Aquí mandan el reguetón y los ritmos latinos, con temas de artistas como Sebastián Yatra y clásicos como Madre Tierra marcando el ritmo. En El Bocao, las colas son la tónica dominante desde las 18.30, sobre todo entre los más jóvenes. “Toca esperar un poco, pero luego merece la pena entrar. Es de mis favoritas por la música y el ambiente”, explica uno de ellos. El dj de la caseta hace vibrar al público, en su mayoría de entre 25 y 40 años, al ritmo de temas tan variados como Yo quiero bailar o canciones de Aitana.

Un grupo en la caseta Gazpacho. / Manuel Murillo

Mientras, La Montera aprovecha su gran tamaño para reunir a un público amplio y variado que salta al ritmo de Rockopop y de versiones de imprescindibles festivos como Aquí no hay playa, además de referencias a Córdoba, el himno del equipo de la ciudad cantando por Manuel Ruiz Queco, que estaba presente, o clásicos como I Will Survive.

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Espacio para el rock y la música latina

Quien busque algo distinto, y un poco de rock, también encuentra su rincón en El Arenal. Juan 23 funciona como refugio para guitarras y batería. Desde las 17.30, los cordobeses The Fever Band hacen saltar a un público fiel, de esos que llegan temprano para coger sitio y no se mueven.