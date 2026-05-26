Comenzó en un microondas
Susto en la calle del Infierno de la Feria de Córdoba por un incendio en una hamburguesería
La hamburguesería incendiada es de la marca Choni, la misma que fue escenario de la pelea viral de la madrugada del martes, aunque se trata de establecimientos distintos
Los bomberos de Córdoba han intervenido en la tarde de este martes en un pequeño incendio registrado en la hamburguesería Choni, ubicada en plena calle del Infierno de la Feria de Córdoba.
Según ha podido saber este periódico, el suceso se ha producido alrededor de las 19.45 horas, cuando comenzó a arder un microondas del establecimiento, situado junto al Barco Vikingo.
La rápida actuación de los bomberos ha evitado que el fuego se propagara y que el incidente fuera a mayores, logrando sofocar el incendio y el humo generado sin que destrozara el puesto.
Mientras tanto, la familia que regenta el negocio ha seguido con preocupación la intervención y valoraba la posibilidad de continuar con la actividad durante la noche, aunque ha preferido no realizar declaraciones a este periódico.
El incidente ha causado un gran revuelo entre los que estaban en la zona Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.
Segundo incidente en dos días
Este es el segundo incidente relacionado con un establecimiento de esta marca, hamburguesería Choni, en la Feria de Córdoba en menos de 24 horas. En la madrugada del lunes al martes, una reyerta con un cliente se saldó con un herido leve y escenas de tensión en las que se lanzaron sillas y otros objetos, además de proferirse amenazas de muerte. En este caso, los afectados también han rechazado explicar lo sucedido.
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