La Sacristía del Coso de los Tejares gana el premio principal de la Asociación de Casetas Tradicionales de la Feria de Córdoba

Este martes ha sido el día en que la Asociación de Casetas Tradicionales ha dado a conocer su reconocimiento, que ha recaído también en La Sacristía del Coso de los Tejares, la misma galardonada como la que ostenta la mejor portada por el Ayuntamiento. No solo eso, sino que esta entidad también ha ganado el premio a la mejor caseta con decoración taurina que concede la Fundación Toro de Lidia.

Además, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles ha dado su premio PX a la caseta Al Alimón.

Caseta Al Alimón, premio PX de Montilla-Moriles. / Manuel Murillo

"Llegar a la caseta y conocer al 90% de los que están allí"

La mejor instalación de la Feria según la Asociación de Casetas Tradicionales ha sido una de nueva creación que participa por primera vez. Se trata de La Sacristía del Coso de los Tejares, que recuerda el origen de esta plaza de toros inaugurada en 1846, hace ya casi dos siglos. Todo en esta caseta parece un coso taurino, desde la barra con forma de burladero hasta el albero pasando por la entrada, que simula una puerta de chiqueros. Es lógico que también haya recibido el premio a la mejor decoración taurina.

José Luis Martínez es el presidente de la asociación que gestiona La Sacristía. "Nos hemos juntado varios amigos y matrimonios para crear esta casa, recreando la antigua plaza", explicaba al conocer su premio. "La gente está muy contenta y siempre tenemos un comedor reservado, con ambiente familiar. Es llegar a la caseta y conocer al 90% de los que están allí; eso es lo bueno", manifestaba el responsable del colectivo.