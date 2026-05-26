Las recepciones siguen en el Arenal durante el martes de la Feria de Córdoba

Las recepciones oficiales se han consolidado desde hace tiempo como un evento más en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Cada día se celebran varias en distintas casetas, si bien suelen concentrarse en los primeros días de la fiesta, por lo general hasta este miércoles. Las organizan instituciones públicas, pero también partidos políticos, sindicatos, patronales, asociaciones sectoriales... Toda la sociedad cordobesa quiere tener su presencia en el Arenal durante la Feria de Mayo.

Encuentro en la Asociación Provincial de Joyeros. / Manuel Murillo

Así, durante este martes de feria se han celebrado al menos tres recepciones. La primera de ellas tuvo lugar a partir de las 13.15 horas en la caseta La Astillera, con un refrigerio servido por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy. Poco después se celebraron dos casi al mismo tiempo, en torno a las 13.30 horas: la Unión General de Trabajadores en su caseta de la calle Guadalquivir y muy cerca, en la caseta La Montera, la formación política Vox.

Recepción de Vox en La Montera. / Víctor Castro

En estos ágapes se ha contado con la presencia de representantes institucionales y políticos, que durante un rato han compartido el convite hasta la hora del almuerzo.