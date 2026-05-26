El PSOE de Córdoba denuncia "problemas de movilidad, logística y coordinación" en la Feria por la "improvisación" del gobierno municipal

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha denunciado este martes problemas de movilidad, de logística y de coordinación en la Feria de Córdoba por la instalación del entoldado de las calles del recinto, lo que, a su juicio, “está haciendo que estas fiestas paguen el precio de un alcalde más preocupado por el escaparate que por la gestión real de la ciudad y que hace como si no se enterara de nada”.

“Bellido vendió los toldos como la gran revolución de la Feria y la realidad es que ni están combatiendo el calor cuando más falta hace ni están permitiendo que el recinto funcione con normalidad. Hoy tenemos más problemas de circulación, más caos logístico y más tensión en un espacio que debería estar perfectamente planificado. Cualquiera que esté en la Feria entre las cuatro y las seis de la tarde, que suele ser el pico más alto de temperatura, comprobará que esos toldos no sirven de nada y el sol entra por el lateral”, ha afirmado.

Afectando "gravemente" a la carga y descarga de las casetas

Desde el PSOE, alerta de que la instalación de estas estructuras está "afectando gravemente a la carga y descarga de las casetas" alargando el horario habitual destinado a esta tarea, provocando que muchos vehículos coincidan con miles de personas ya dentro del recinto ferial. “Este domingo eran las 13.45 horas cuando los camiones de reparto de bebidas circulaban entre las familias con niños que, ya a esa hora, intentaban disfrutar de la Feria, y con los caballos y carruajes también dentro del recinto ferial. Además, estos vehículos, siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento, aparcan para poder repartir en el carril reservado a emergencias, dificultando la liberación del carril con todos los riesgos que eso conlleva y a lo que Bellido nos está exponiendo sin necesidad”, ha explicado la edil en una nota de prensa.

"A esta improvisación de haber instalado los toldos sin los informes de seguridad pertinentes que hubieran advertido de estos riesgos con tiempo de solventarlos", Mamen González añade que “estamos viendo una Feria donde las últimas decisiones están generando un auténtico problema operativo y de seguridad, tal y como están denunciando los propios representantes sindicales de la Policía Local”, ha señalado González.

Falta de efectivos y menos presencia policial

En este sentido, la edil socialista ha recordado las "advertencias públicas realizadas por sindicatos policiales, que hablan abiertamente de incidentes, falta de efectivos y problemas de respuesta dentro del recinto ferial".

“Cuando quienes están sobre el terreno alertan de recortes, de menos presencia policial y de dificultades operativas, Bellido no puede seguir escondido detrás de una campaña de propaganda constante”, ha añadido.