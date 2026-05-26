Sucesos
La Policía Local de Córdoba arresta a una mujer por maltrato a su pareja en el lunes de Feria
Se trata de la segunda persona detenida por estos agentes por supuesta violencia en el ámbito familiar en apenas cuatro días de fiesta
La Policía Local detuvo este lunes a una mujer por, presuntamente, maltratar a su pareja cuando se hallaban en la Feria de Córdoba. Se trata del incidente más destacado entre las actuaciones desarrolladas por estos agentes en El Arenal, en una jornada tranquila de ambiente familiar y de compañeros de trabajo.
Esta persona es la segunda detenida por la Policía Local después de cometer supuestos actos de violencia en el ámbito familiar en apenas cuatro días de fiesta. El balance difundido este martes por el Ayuntamiento de Córdoba pone de relieve, además, que ayer se registraron dos accidentes en el recinto ferial. Este parte precisa que no se trata de incidencias acontecidas en atracciones o en casetas, como en los últimos días, sin detallar más información sobre los problemas que requirieron la presencia policial.
Dos auxilios por intoxicaciones con alcohol y drogas
Los agentes también efectuaron dos auxilios ante intoxicaciones por la ingesta de alcohol y drogas de los asistentes a la Feria. De otro lado, en el apartado de infracciones a las normas municipales se hallan únicamente dos negativas de acceso a casetas. En cuanto a otras actividades de la Policía Local en el recinto ferial, la pérdida y recuperación de objetos y documentos motivó siete intervenciones.
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