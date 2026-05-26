"¡Te voy a matar!": un violento altercado de madrugada en una hamburguesería de la Feria de Córdoba deja un herido leve

Un violento altercado registrado en la madrugada de este martes entre dos individuos y tres trabajadores de una hamburguesería de la Feria de Córdoba ha finalizado con una persona herida leve, según confirma la Policía Nacional a este periódico. Los hechos han acontecido en torno a las 5.00 horas de este martes y las imágenes del altercado circulan por las redes sociales, donde se han hecho virales.

Lanzamiento de sillas en plena madrugada

Según puede observarse en el vídeo, el enfrentamiento se ha desarrollado entre público que se encontraba fuera y profesionales que se hallaban en el interior del puesto de restauración.

Los participantes en la pelea han utilizado sillas y objetos de la propia hamburguesería para agredirse, lanzando estos elementos o golpeándose con ellos. En el momento de más intensidad de la riña, se llegó a escuchar entre las personas participantes el grito de "¡Te voy a matar!", tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta información.

Fotograma del vídeo que corre por las redes de la violenta pelea en la Feria de Córdoba que acabó con un herido leve. / CÓRDOBA

Varias personas llamaron a gritos a la Policía

Otros asistentes a la Feria que se hallaban en el lugar han intervenido evitando que el enfrentamiento continuase. En el vídeo, incluso, puede escucharse a una mujer llamando a gritos a la Policía.

Los agentes han acudido al lugar y la pelea ha finalizado. Por el momento, estos hechos no han sido denunciados y tampoco se han practicado detenciones. Esta es una de las seis peleas donde ha intervenido la Policía Nacional en la jornada del lunes (hasta las 8.00 horas de este martes) en El Arenal.