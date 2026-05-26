Ayuntamiento de Córdoba
José María Bellido defiende el dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba frente a las críticas de los sindicatos de Policía Local
José María Bellido insiste en la suficiencia del despliegue a pesar de las denuncias sindicales por "recortes" en los servicios y aplaude la alta asistencia de público al recinto ferial de El Arenal en lo que llevamos de cita
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido este martes en las escasas incidencias registradas en lo que llevamos de Feria, y en que el dispositivo de seguridad es satisfactorio y suficiente, a pesar de las críticas que los sindicatos de Policía Local llevan haciendo desde el inicio de la fiesta el viernes pasado. Los agentes han denunciado que el Ayuntamiento de Córdoba haya hecho un recorte de 277 servicios y limitado prácticamente su presencia en los accesos al recinto.
El alcalde ha mostrado su satisfacción por la manera en que han transcurrido los primeros días en el recinto ferial de El Arenal con jornadas como la del lunes, "un día tranquilísimo, donde apenas ha habido intervenciones de Policía Local", ha dicho Bellido a los medios para aportar solo una excepción de un caso de violencia machista, donde los agentes locales tuvieron que intervenir.
Por otro lado, el alcalde se ha mostrado "impresionado" por la gran asistencia de público en el primer fin de semana de feria, con un 10% más de visitas que el año pasado. Según las estimaciones de Ayuntamiento de Córdoba, este sábado habrían ido al recinto ferial entre un 15 y un 20% de personas más que el año pasado; mientras que el viernes se habría registrado un ligero descenso frente a la inauguración de la Feria de 2025.
Medidas de mejora como los toldos
Asimismo, el alcalde se ha mostrado también contento con la acogida que han tenido las medidas adoptadas este año en el recinto como la instalación de los toldos, "dentro de que estamos pasando unos días de muchísimo calor, algo están aliviando", ha señalado.
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