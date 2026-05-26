Detenidas dos personas reclamadas por la Justicia en la jornada del lunes de Feria

La Policía Nacional detuvo este lunes a dos individuos que son reclamados por la Justicia cuando se hallaba en la Feria de Córdoba. Desde que comenzó la fiesta, el viernes 22 de mayo, ya son cuatro las personas arrestadas por contar con reclamaciones judiciales previas (por la presunta comisión de delitos anteriores) y ser localizadas por los agentes en el recinto de El Arenal.

En cuanto al resto de las actuaciones policiales desarrolladas en una jornada que, tradicionalmente, suele ser más tranquila por tratarse de un día laborable, los agentes intervinieron en seis riñas y levantaron 54 actas por incumplimientos de la Ley de protección de seguridad ciudadana en la Feria.

Un total de 138 identificados y cinco servicios humanitarios

En el marco de su labor preventiva y de seguridad, también identificaron a 138 personas y realizaron cinco servicios humanitarios, en atención a las necesidades presentadas por los asistentes reunidos en El Arenal. En los últimos días, intoxicaciones por la ingesta de alcohol y drogas, y las consecuencias de las altas temperaturas se han hallado entre las causas de los auxilios.