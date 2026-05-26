Fran Pérez, de Cosita Wena: "El flamenquito puede volver a cruzar fronteras y La Juerga Flamenca busca que tenga más alcance"

La Juerga Flamenca, impulsado por Sony Music, reúne este año al grupo sevillano La Cuarta Cuerda con los cordobeses de Cosita Wena en un proyecto que busca llevar el flamenco pop a nuevos públicos a través de versiones de grandes éxitos internacionales adaptados a un sonido andaluz y festivo. Este miércoles se presentará por primera vez en directo en la Feria de Córdoba, en la caseta Gloria Bendita. Hablamos con Fran Pérez, manager y percusionista de Cosita Wena.

-¿En qué consiste este nuevo proyecto, La Juerga Flamenca?

-La Juerga Flamenca es un proyecto que tuvo el año pasado su primera edición y que está impulsado por Sony Music. El objetivo es participar de forma activa en la creación de grabaciones, normalmente versiones, no temas propios. Suelen ser canciones conocidas internacionalmente, hits que no solo se escuchan en España o en el ámbito del flamenquito, sino que puedan reproducirse también en países como Colombia, México, Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. El propósito principal es generar canciones, apoyar a los grupos para que creen contenido y llevar ese contenido a todos los móviles y dispositivos posibles. Este año, los grupos elegidos para el proyecto han sido La Cuarta Cuerda, de Sevilla, y Cosita Wena, de Córdoba.

-¿Cómo ha sido el proceso de trabajo?

-Hemos tenido el reto de hacerlo muy rápido, prácticamente en dos meses se ha grabado un álbum con diez canciones, cinco por cada grupo. Primero tuvimos una toma de contacto con todo el equipo y con los dos productores que han estado al frente del proyecto: por parte de La Cuarta Cuerda, José Manuel Elías, y por parte de Cosita Wena, el productor cordobés Álvaro Llanos. En esa primera reunión pusimos sobre la mesa las canciones. Todos propusimos una lista y, entre todos, llegamos a la conclusión de cuáles serían las cinco canciones para La Cuarta Cuerda y cuáles las cinco para Cosita Wena. A partir de ahí, seguimos la dinámica habitual del lanzamiento de singles y cada viernes hemos ido lanzando un tema. Ha sido un gran reto para nosotros.

-¿Cómo se decide qué canción interpreta cada grupo?

-Es un proceso bastante particular. Muchas veces te puede gustar mucho una canción, pero luego, en la voz o en la interpretación de un grupo determinado, no funciona. Hay que probar. A veces ensayamos un tema y vemos que no encaja. Sin embargo, hay otros que desde el primer momento se ve que funcionan perfectamente por el tono, por la melodía y porque son asumibles para defenderlos bien. Lo importante es que la versión quede bonita y que se escuche bien. Hay canciones que nos gustan mucho, pero que no siempre podemos ejecutar como nos gustaría.

-Al tratarse de versiones, ¿cómo funciona el tema de los derechos?

-Los derechos siguen siendo del autor del tema. Si, por ejemplo, la canción es de Alejandro Sanz, la autoría y los derechos son de Alejandro Sanz. Nosotros, al hacer un cover, percibimos royalties por nuestra interpretación y por las reproducciones de esa interpretación. Antes no funcionaba exactamente así, pero con las reproducciones digitales está más regulado. Si cien grupos versionan Corazón partío, Alejandro Sanz no solo percibe royalties por su canción original, sino también por esas versiones, como autor. Hay distintas sociedades de autores que se encargan de hacer ese seguimiento: reproducciones en televisión, anuncios, casetas, eventos... Todo eso se recoge y se reparte. La parte de autoría va para el autor de la canción y la parte de interpretación, para el grupo que la interpreta.

Ambos grupos trabajaron dos meses para sacar un disco. / CÓRDOBA

-Este proyecto se va a presentar este miércoles en la Feria de Córdoba. ¿Qué va a poder ver el público?

-Vamos a presentar el álbum con los temas de este año, interpretaremos las diez canciones en directo con los dos grupos: La Cuarta Cuerda y Cosita Wena. Será en la caseta de Gloria Bendita, a partir de las 20.00 horas. Vamos a decorar la caseta de una manera especial para el evento y será el primer show en directo que ofreceremos con este proyecto. La idea es que La Juerga Flamenca no se quede solo en lo digital, sino que también pueda disfrutarla la gente de manera física y presencial. Después queremos llevar este espectáculo a distintos espacios de España. La entrada será libre hasta completar aforo, así que conviene llegar pronto.

-¿Qué significa para vosotros presentar este proyecto en la Feria de Córdoba?

-Para nosotros es muy especial. Desde hace unos años solemos tocar solo en nuestra caseta, porque también nos gusta disfrutar de la feria. Estamos todo el año tocando de un sitio para otro y, cuando llega la Feria de Córdoba, también queremos vivirla. Además, creemos que este proyecto puede dar un buen impulso al grupo, al estar respaldado por una empresa de reconocimiento mundial como Sony Music. Nos permite contar con herramientas de marketing, comunicación e impulso artístico. Es una suerte que nos hayan dado esta oportunidad.

-¿Es la primera vez que el proyecto sale de las plataformas?

-El primer single salió el 13 de marzo y el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, pero todavía no se ha interpretado en un concierto en vivo. Esta será la primera vez.

-¿Qué tiene una feria que la hace especial para presentar un proyecto como este?

-Lo que busca el proyecto es reproducir una juerga flamenca como la vivimos en Andalucía, en Córdoba, de una forma natural y espontánea. Y qué mejor sitio que una feria, donde surge precisamente esa espontaneidad. Una juerga flamenca es como una sobremesa con amigos, no tiene por qué haber un guion cerrado, sino que el guion se va construyendo sobre la marcha.

-¿Cuál crees que será la canción que más os pidan?

-Está teniendo mucho éxito Sin miedo, de Rosana, que interpretamos con una amiga de Marbella, Ana Soto, que también estará en la presentación.

-¿Qué artista os gustaría que se subiera algún día al escenario con vosotros?

-Nos gusta mucho Manuel Carrasco. También nos gusta mucho Manuel Lombo, que es un nivel. Y, a uno de los componentes del grupo, le gusta mucho Julio Iglesias.

Cosita Wena en la caseta de Gloria Bendita, donde será el concierto. / Víctor Castro

-¿Cree que el flamenco pop o el flamenquito está de moda otra vez y puede volver a cruzar fronteras?

-Nosotros pensamos que sí. El flamenco con aire moderno es una música que se digiere muy bien, es fácil de entender y suele ir ligada a la fiesta, la alegría y la diversión. Además, muchas de las canciones del álbum tienen influencias latinas, con saxo, trompeta, metales y percusión latina. Hay un guiño a otros tipos de música que consideramos hermanas, y eso hace que el proyecto pueda tener más difusión y más alcance.

-¿Qué actuación ha sido la más especial?

-Hemos tenido muchas experiencias especiales. Por ejemplo, estuvimos en Madrid, en la plaza de toros de Las Ventas, dentro de un proyecto muy bonito. También son muy especiales los momentos con gente cercana, cuando se ha casado algún familiar o cuando hemos celebrado algo con amigos. Son actuaciones que tienen un valor simbólico muy importante para nosotros. Y eso conecta mucho con el espíritu de una juerga flamenca: la reunión, la sobremesa, los amigos y la música.