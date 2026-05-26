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Anabel Pantoja y su ‘mini-me’, a juego en la Feria de Córdoba, y con guiño a su tía Isabel

La influencer ha compartido en sus redes su paso por la Feria de Nuestra Señora de la Salud

Anabel Pantoja, y su hija Alma, en la Feria de Córdoba.

Anabel Pantoja, y su hija Alma, en la Feria de Córdoba. / @anabelpantoja00

María Roso

Anabel Pantoja no ha querido perderse la Feria de Córdoba, a la que acudió el primer fin de semana de las fiestas de Nuestra Señora de la Salud en la mejor compañía: su pareja, el cordobés David Rodríguez, y la hija de ambos, la pequeña Alma.

Ataviada con un diseño clásico de flamenca en rojo con lunares blancos XL firmado por el diseñador onubense Alonso Cózar, la celebrity se ha retratado como una cordobesa más ante la Mezquita Catedral para después emprender el camino hacia el recinto ferial de El Arenal, acompañada por su hija, vestida también de flamenca con un traje de tono similar al de su madre.

Anabel Pantoja y su hija Alma, en la Feria de Córdoba.

Anabel Pantoja y su hija Alma, en la Feria de Córdoba. / @anabelpantoja00

El diseño, según ha recordado la colaboradora de televisión y concursante de realities, es a su vez un homenaje a su tía Isabel Pantoja, a la que ha mostrado en sus stories de Instagram con un traje similar al que Anabel Pantoja ha llevado a la edición 2026 de la Feria de Córdoba.

Imagen de Isabel Pantoja y Anabel Pantoja compartida en las stories de Instagram.

Imagen de Isabel Pantoja y Anabel Pantoja compartida en las stories de Instagram. / @anabelpantoja00

Aquí puedes ver a Anabel Pantoja en la Feria de Córdoba

En el mismo fin de semana, Anabel Pantoja aprovechó para disfrutar de la Feria de noche, siempre acompañada por David Rodríguez y su hija Alma. Se les pudo ver en la caseta Entre Varales, de la Hermandad de la Esperanza, a la que pertenece la pareja de la influencer.

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En esta ocasión, Anabel Pantoja optó por un look de Feria muy cómodo y veraniego, con vestido escotado de cuello hatler color chocolate, combinado con sandalias y bolso dorados.

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