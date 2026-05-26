Código Infarto en la Feria de Córdoba: así salva vidas el protocolo de emergencia cardiaca de Cruz Roja en El Arenal

La activación del denominado Código Infarto en el recinto ferial de El Arenal movilizó el domingo pasado a los servicios de emergencia y Policía Local en una actuación coordinada por Cruz Roja, que se saldó con el traslado de una persona con síntomas de una afección cardiaca en tiempo récord: seis minutos desde la Feria de Córdoba al hospital Reina Sofía.

La propia Cruz Roja destaca esta actuación en el balance del dispositivo sanitario que ha desplegado con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que desde el viernes en que se inició la fiesta ya alcanza un total de 435 personas atendidas y 102 evacuaciones en ambulancia hasta la mañana de este martes, 26 de mayo.

La emergencia que activó el Código Infarto se registró a las 19.45 horas del domingo, cuando el 061 alerta al dispositivo de Cruz Roja por una persona con sintomatología de mareo en el recinto ferial. En ese momento, se moviliza un recurso asistencial y esa persona es trasladada al hospital de campaña para su valoración médica.

Tras la exploración, el equipo facultativo decide activar un Código Infarto, iniciando el protocolo específico para este tipo de patologías críticas. Cruz Roja describe en una nota de prensa donde informa de lo ocurrido de forma detallada. Desde el hospital de campaña en El Arenal se contacta con sala 061 y se realiza reporte clínico. Una vez autorizado el traslado en ambulancia de Soporte Vital Avanzado, desde Cruz Roja se coordina la intervención con Policía Local, activando el protocolo de acompañamiento.

Minuto a minuto, la cronología de la actuación fue la siguiente, según la organización humanitaria:

19.45 h., aviso a inspector de Policía Local.

19.48 h., salida de ambulancia medicalizada.

19.54 h., llegada al Hospital Universitario Reina Sofía.

"Este tiempo récord de intervención, con apenas seis minutos de traslado, pone de manifiesto la capacidad de respuesta del dispositivo y la eficacia de la coordinación entre los diferentes servicios", subraya Cruz Roja.

Ambiente en la Feria de Córdoba durante el fin de semana. / Víctor Castro

Balance del primer fin de semana de Feria y hasta el martes

Según los datos ofrecidos por Cruz Roja, en el último periodo analizado, comprendido entre las 08.00 horas del lunes y las 07.59 horas de este martes, el dispositivo ha registrado 130 asistencias y 33 evacuaciones, "lo que refleja la continuidad de una elevada actividad asistencial en el recinto ferial".

La jornada del domingo 24 de mayo se mantiene "como una de las de mayor presión", señala la institución, con 174 personas atendidas y 27 traslados en ambulancia, "consolidando la tendencia de mayor demanda durante el fin de semana".

En términos acumulados, según Cruz Roja, predominan las atenciones por heridas, intoxicaciones, alteraciones de la consciencia y traumatismos, así como incidencias derivadas de caídas y consumo de alcohol u otras sustancias, en línea con lo habitual en eventos de gran afluencia.