"Por esta calle antes no pasaba nadie": los toldos de la Feria de Córdoba impulsan las ventas de las casetas, pero el calor sigue mandando

Primera hora de la tarde, martes de Feria, el termómetro ronda los 32 grados y el albero levanta una calima fina entre ida y vuelta de gente. En ese contexto, los toldos instalados este año en las principales calles de El Arenal —la gran novedad de la Feria de Córdoba— empiezan a medir su éxito en lo más sencillo: se sobrevive algo mejor al calor… y la gente se anima a pasar antes por las casetas. «Ahora la gente pasa por nuestra calle», resumen algunos caseteros. Otros lo matizan: «No son los 18 grados que dijeron baja, pero se nota bastante».

Como Antonio, de la caseta La Despechá, que celebra la decisión de instalar los toldos y asegura que «se está notando», aunque pone el freno a las expectativas: «No son los 18 grados que decía el Ayuntamiento; sigue haciendo bastante calor fuera». Aun así, valora el gesto como una señal de que «hay interés en mejorar la Feria», y cree que el beneficio va más allá del público. «Lo agradecen los trabajadores que entran y salen, el personal de seguridad y, en general, quienes vamos de un lado para otro», señala.

Toldos en El Arenal, en la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Visión similar la que tiene Óscar Díaz, de La Jarana, que recalca sobre los toldos que «se nota bastante su efecto», sobre todo «antes de empezar el lío», cuando todavía hay repartidores, montajes y personal trabajando fuera.

Díaz añade un beneficio colateral: «A muchas casetas nos está yendo mejor, porque pasa más gente por la calle, se paran y es más fácil que entren». Con todo, cree que todavía hay margen de mejora y pide instalar aspersores o un sistema de nebulización. En definitiva, reclama «más cambios para cuidar a los caseteros».

Impulso del ‘tardeo’

En la misma línea habla Javier Tapia, de La Puñetera. En su caso, destaca que «por nuestra calle no pasaba nadie nunca hasta que el sol comenzaba a irse» y que ahora «es más fácil que venga la gente antes», lo que se traduce en un dato directo: «Estamos vendiendo un poquito más que el año pasado». Tapia, eso sí, pide reforzar la medida con algo muy concreto: «Regar más El Arenal, porque se acumula mucho polvo, no ayuda al calor y además entra en las casetas».

Cordobeses y visitantes pasean bajo los nuevos toldos de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Miguel de la Cova, de la caseta Peña de las Matildes, cree que los toldos «están bastante bien», aunque también matiza que el efecto «no es tanto como se ha vendido». Igual que otros compañeros, nota «más trasiego de gente y a horas más tempranas» por su calle, algo especialmente importante en una caseta con menús cerrados. De la Cova añade otro factor: «La Feria está apostando por el tardeo, que está creciendo mucho, y esto ayuda bastante a impulsarlo». Y vuelve a la misma petición: nebulización y «regar más el albero».

Matizan el efecto

Entre los cordobeses, la impresión es variada. Lucía Collado, que fue el sábado para comer, cree que la idea es positiva, pero relativiza: «Cuando el calor es horroroso, poco se puede hacer». Maribel Martínez, amiga suya, sí dice notar algo más su impacto: «Sobre todo cuando esperas a gente en un punto. No es un gran alivio, pero algo se nota». Ana Sánchez coincide con Lucía y cree que los toldos «apenas se notan» y, aunque agradece que el sol no dé directo en algunos tramos, resume así: «Cuando en Córdoba hace calor de verdad, dos o tres grados menos no se notan».

Más positivo es Hugo Martínez, que cree que los toldos «ayudan a estar antes en la Feria» y «a que no sea un reto cambiarte de caseta». Eso sí, pide completar la fórmula: aspersores «como en los parques de atracciones y como había hace unos años». Su hermano Javi también lo agradece y opina que «tus cinco o seis grados menos tienes», algo que «si estás esperando o te quieres salir a fumar, se nota».

Al final, queda claro que los toldos ayudan, pero que son una medida aún insuficiente ante un mayo cordobés cada vez más caluroso.