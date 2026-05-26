El Ayuntamiento decide cuáles son las mejores casetas de la Feria de Córdoba 2026: estas son las ganadoras

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer este martes, durante la jornada de la Feria de Mayo, cuáles son las mejores casetas del recinto del Arenal en esta edición de la fiesta.

El anuncio se ha producido justo cuando se cumple la primera mitad de la Feria de Córdoba. En la categoría de mejor caseta de toda la feria, la vencedora ha sido La Bodega de PTV, situada en la calle Judería 1; en el apartado de mejor caseta con patio, ha resultado ganadora La Gitanilla (Corredera 6); y la mejor portada ha sido para La Sacristía (Cristo de los Faroles 2).

La caseta La Sacristía gana el premio a mejor portada. / Manuel Murillo

La Bodega de PTV ha recibido un doble premio, ya que, además de ser considerada la mejor caseta, ha logrado el segundo premio como mejor portada. Por su parte, el Círculo de la Amistad, ubicada en Judería 12, ha conseguido el segundo puesto como mejor caseta y el tercero ha sido para Gloria Bendita, situada en la calle Mezquita 10.

Asimismo, La de siempre (Corredera 3) se ha alzado con el tercer premio como mejor portada.

Ha sido también el día en que la Asociación de Casetas Tradicionales ha dado a conocer su reconocimiento, que ha recaído también en La Sacristía del Coso de los Tejares, la misma galardonada como la que ostenta la mejor portada por el Ayuntamiento. No sólo eso, sino que esta entidad también ha ganado el premio a la mejor caseta con decoración taurina que concede la Fundación Toro de Lidia.

Además, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles ha dado su premio PX a la caseta Al Alimón.

(Habrá ampliación)