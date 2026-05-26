Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaMaltrato en la FeriaInformador tributarioAccidente A-4Regla de gastoMotorista heridoAcerado CC La SierraBellidoDetenidos en la FeriaModa flamencaAgenda del martesGuía de la FeriaNieto-ZapateroInvestigación de accidentesAnabel PantojaCalorMayores en el ArenalMellariaAgresión R. SofíaCines de veranoDavid Uclés
instagramlinkedin

Mayo festivo

El Ayuntamiento decide cuáles son las mejores casetas de la Feria de Córdoba 2026: estas son las ganadoras

La galardonada como mejor instalación ha sido La Bodega de PTV, el mejor patio lo tiene La Gitanilla y la mejor fachada

La Bodega de PTV recibe el premio a mejor caseta de la Feria de Córdoba 2026.

La Bodega de PTV recibe el premio a mejor caseta de la Feria de Córdoba 2026. / Manuel Murillo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer este martes, durante la jornada de la Feria de Mayo, cuáles son las mejores casetas del recinto del Arenal en esta edición de la fiesta.

El anuncio se ha producido justo cuando se cumple la primera mitad de la Feria de Córdoba. En la categoría de mejor caseta de toda la feria, la vencedora ha sido La Bodega de PTV, situada en la calle Judería 1; en el apartado de mejor caseta con patio, ha resultado ganadora La Gitanilla (Corredera 6); y la mejor portada ha sido para La Sacristía (Cristo de los Faroles 2).

La caseta La Sacristía gana el premio a mejor portada.

La caseta La Sacristía gana el premio a mejor portada. / Manuel Murillo

La Bodega de PTV ha recibido un doble premio, ya que, además de ser considerada la mejor caseta, ha logrado el segundo premio como mejor portada. Por su parte, el Círculo de la Amistad, ubicada en Judería 12, ha conseguido el segundo puesto como mejor caseta y el tercero ha sido para Gloria Bendita, situada en la calle Mezquita 10.

Asimismo, La de siempre (Corredera 3) se ha alzado con el tercer premio como mejor portada.

Ha sido también el día en que la Asociación de Casetas Tradicionales ha dado a conocer su reconocimiento, que ha recaído también en La Sacristía del Coso de los Tejares, la misma galardonada como la que ostenta la mejor portada por el Ayuntamiento. No sólo eso, sino que esta entidad también ha ganado el premio a la mejor caseta con decoración taurina que concede la Fundación Toro de Lidia.

Además, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles ha dado su premio PX a la caseta Al Alimón.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia del niño herido al salir despedido de un cacharrito en la Feria pide ayuda ciudadana
  2. Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
  3. Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
  4. Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
  5. El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
  6. Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
  7. Esto es lo que cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba
  8. El Círculo de la Amistad, mejor caseta de la Feria de Córdoba 2025

El Ayuntamiento decide cuáles son las mejores casetas de la Feria de Córdoba 2026: estas son las ganadoras

El Ayuntamiento decide cuáles son las mejores casetas de la Feria de Córdoba 2026: estas son las ganadoras

"¡Te voy a matar!": un violento altercado de madrugada en una hamburguesería de la Feria de Córdoba deja un herido leve

"¡Te voy a matar!": un violento altercado de madrugada en una hamburguesería de la Feria de Córdoba deja un herido leve

El PSOE denuncia "problemas de movilidad, logística y coordinación" en la Feria por la "improvisación" del gobierno municipal

El PSOE denuncia "problemas de movilidad, logística y coordinación" en la Feria por la "improvisación" del gobierno municipal

Bellido defiende el dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba frente a las críticas de los sindicatos de Policía Local

Anabel Pantoja y su ‘mini-me’, a juego en la Feria de Córdoba, y con guiño a su tía Isabel

Anabel Pantoja y su ‘mini-me’, a juego en la Feria de Córdoba, y con guiño a su tía Isabel

Detenidas dos personas reclamadas por la Justicia en la jornada del lunes de Feria

Detenidas dos personas reclamadas por la Justicia en la jornada del lunes de Feria

La Policía Local de Córdoba arresta a una mujer por maltrato a su pareja en el lunes de Feria

La Policía Local de Córdoba arresta a una mujer por maltrato a su pareja en el lunes de Feria

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal
Tracking Pixel Contents