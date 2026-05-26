Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Encuentro rociero

Jueves 28

Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

Mañana miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.

Caseta Municipal

Martes 26 mayo

Retablo de baile con Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar.

21.30 horas. El Claus y su grupo.

Miércoles 27 mayo

Actuación del Grupo Isa Jurado a las 14.30 horas.

Mister Plan a las 16 horas.

Espectáculo infantil de magia: Pablo Romon y La Guerrera K-Pop Runi a las 19.30 horas.

Trigésimo Taller de Peluquería “El Moño Cordobés”, con Auxi Fraguero, a las 20.30 horas.

Orquesta Adagio a las 22 horas.

Espectáculo estelar Noche Andaluza a las 23 horas.

Caseta Gloria Bendita

Martes 26

Dani del Lío a las 1.00 hora.

Amanda Sánchez a las 18.00 horas.

Los Cortés a las 19.00 horas.

José Ignacio Alonso y Amigos a las 20.00 horas.

Third Floor a las 23.00 horas.

Miércoles 27 mayo

Ester Roselló y Luismi a las 1 hora.

A Tu Vera a las 18 horas.

La Juerga Flamenca —Sony Music— a las 20 horas.

Dany Kous a las 22.30 horas.

Olivetti a las 23 horas.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18 y 21 horas, el martes 26, a las 17.30 y 20 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20 horas, el viernes 29, a las 20 y 23 horas y el sábado 30 a las 23 horas.

Caseta Yerbabuena

Martes 26

Planeta 80 a las 18 horas.

Planeta 80 a las 22 horas.

Deyavú a las 23 horas.

Miércoles 27 mayo

Planeta 80 a las 18 horas.

Planeta 80 a las 20 horas.

Planeta 80 a las 23 horas.

Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)

Martes 26

Olivetti a las 21 horas.

Miércoles 27

Reconvers a las 19.30 horas.

Tabernícolas a las 22 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Martes 26

Planeta 80 y Grupo de Animación 5º Pino a las 21 horas.

Miércoles 27

Grupo de Animación 5º Pino a las 16 horas.

Caseta Juan 23

Martes 26

La Rocktambulo Band a las 17.30 horas.

Rocío de la Mata, María Jesús Cortés, Escuela Kauri a las 18.30 horas.

Breakin' Band a las 21 horas.

Resaca a las 22.30 horas.

Miércoles 27

Du Canción y The Fever Band a las 17.30 horas.

No Solo ABBA a las 21 horas.

USSURU Sound, Giuseppe Beats y Soundb3 a las 22.30 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Martes 26

Salud Tito a las 21 horas.

Miércoles 27

Gamberrock a las 21 horas.

Caseta de la Federación de Peñas

Martes 26

15:00, Coro Romeros de la Vega.

16:00, Academia de Baile Nanes Luna.

21:30, cena Hermandad Peñas de Córdoba y Grupo Sentimientos.

Miércoles 27

Coro Savia Cordobesa a las 15 horas.

Escuela de Baile Flamenco López a las 16 horas.

A mi manera a las 22.30 horas.

Caseta Abril

Miércoles 27

Fran Cortés y Tete Pineda a las 14.30 horas.

Caseta Real Círculo de la Amistad

Miércoles 27

Juan Peña a las 16.30 horas.

Sobre Tablas a las 19 horas.

Trueno Azul a las 23 horas.

Caseta La Rinconá

Miércoles 27

Son de Siempre a las 17.30 horas.

Caseta La Trabajadera

Miércoles 27