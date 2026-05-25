Policía Nacional
Tres detenidos, uno por tráfico de drogas, en el domingo de la Feria de Córdoba
La Policía intervino en cinco riñas en El Arenal y levantó 38 actas por la Ley de seguridad ciudadana
La jornada del domingo de la Feria de Córdoba ha finalizado con tres individuos detenidos por la Policía Nacional en El Arenal. De estos, una persona habría cometido un presunto delito contra la salud pública (tráfico de droga) y atentado contra agente de la autoridad, otra habría atentado contra varios policías y una tercera persona fue arrestada en la fiesta por contar con una reclamación judicial previa.
Este lunes, la Policía Nacional detalla que durante el tercer día de Feria también ha tenido que intervenir en cinco riñas que acontecieron en El Arenal. Además, en el marco de la labor preventiva y de seguridad que desarrolla en este evento, sus agentes identificaron a un total de 98 asistentes.
38 actas y cuatro servicios humanitarios
En un nuevo día de afluencia destacada de público y altas temperaturas, los incumplimientos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana motivaron el levantamiento de 38 actas y los agentes también prestaron cuatro servicios humanitarios a personas que se hallaban disfrutando de la Feria.
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