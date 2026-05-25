Por decimoctavo año
Los taxis y el hospital Reina Sofía impulsan la donación de órganos en la Feria de Córdoba: "A mí me salvaron la vida"
La campaña busca concienciar sobre la importancia de esta acción a través de los más de 500 vehículos de Autacor
Los taxis contarán durante la Feria de Córdoba, por decimoctavo año consecutivo, con una pegatina para fomentar la donación de órganos dentro de una campaña que, impulsada por el hospital Universitario Reina Sofía y la Asociación de Taxistas de Córdoba (Autacor), busca promover este tipo de gestos solidarios y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar.
Así lo ha explicado este lunes la directora gerente del centro, Elena García, en la parada reservada para taxis en El Arenal. García ha recordado que el taxi es “un servicio esencial” que, además, “colabora con nosotros en muchas otras actividades”. A su juicio, esta campaña supone “el escaparate perfecto” para promocionar la donación en la ciudad y “la mejor manera” de dar comienzo a la Semana de la Donación.
Dona vida, dona órganos
Por su parte, el coordinador de Trasplantes del centro, José María Dueñas, ha agradecido al sector del taxi su implicación y ha recordado el lema de la campaña: “Dona vida, dona órganos”. Dueñas considera que iniciativas como esta ayudan a “reflexionar sobre la importancia de la donación” y ha destacado que el año pasado el centro realizó “más de 300 trasplantes de órganos sólidos y 174 de tejidos”. “Es una campaña vital para que muchas personas puedan recuperar su salud”, ha subrayado.
Asimismo, el presidente de Autacor, José María Jiménez, ha señalado que los más de 500 vehículos que participan en la campaña están “orgullosos de llevar esta pegatina por lo que representa y por el mensaje que transmite”, y ha aprovechado la ocasión para reivindicar “el altruismo de la profesión”.
"Mi madre no tuvo esa oportunidad"
Por último, ha intervenido Miguel Granados, un cordobés de 78 años que fue trasplantado de hígado y riñón hace 16 años. “Mi madre no tuvo esa oportunidad. Mi hermana, mi hijo y yo estamos hoy aquí gracias a la donación”, ha afirmado emocionado. Tras una breve pausa, ha agradecido al Reina Sofía su trabajo y ha asegurado que “todos los días pido por las personas que donaron. A mí me salvaron la vida”.
- La familia del niño herido al salir despedido de un cacharrito en la Feria pide ayuda ciudadana
- Clausuran durante cinco horas una atracción de la Feria de Córdoba al sufrir un niño un accidente
- Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
- Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
- Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
- El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
- Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
- Esto es lo que cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba