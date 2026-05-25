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Por decimoctavo año

Los taxis y el hospital Reina Sofía impulsan la donación de órganos en la Feria de Córdoba: "A mí me salvaron la vida"

La campaña busca concienciar sobre la importancia de esta acción a través de los más de 500 vehículos de Autacor

Foto de familia en la presentación de la campaña de los taxis y el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Foto de familia en la presentación de la campaña de los taxis y el hospital Reina Sofía de Córdoba. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Los taxis contarán durante la Feria de Córdoba, por decimoctavo año consecutivo, con una pegatina para fomentar la donación de órganos dentro de una campaña que, impulsada por el hospital Universitario Reina Sofía y la Asociación de Taxistas de Córdoba (Autacor), busca promover este tipo de gestos solidarios y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar.

Así lo ha explicado este lunes la directora gerente del centro, Elena García, en la parada reservada para taxis en El Arenal. García ha recordado que el taxi es “un servicio esencial” que, además, “colabora con nosotros en muchas otras actividades”. A su juicio, esta campaña supone “el escaparate perfecto” para promocionar la donación en la ciudad y “la mejor manera” de dar comienzo a la Semana de la Donación.

José María Dueñas y José María Jiménez colocan una pegatina de la campaña en un taxi.

José María Dueñas y José María Jiménez colocan una pegatina de la campaña en un taxi. / A.J. González

Dona vida, dona órganos

Por su parte, el coordinador de Trasplantes del centro, José María Dueñas, ha agradecido al sector del taxi su implicación y ha recordado el lema de la campaña: “Dona vida, dona órganos”. Dueñas considera que iniciativas como esta ayudan a “reflexionar sobre la importancia de la donación” y ha destacado que el año pasado el centro realizó “más de 300 trasplantes de órganos sólidos y 174 de tejidos”. “Es una campaña vital para que muchas personas puedan recuperar su salud”, ha subrayado.

Asimismo, el presidente de Autacor, José María Jiménez, ha señalado que los más de 500 vehículos que participan en la campaña están “orgullosos de llevar esta pegatina por lo que representa y por el mensaje que transmite”, y ha aprovechado la ocasión para reivindicar “el altruismo de la profesión”.

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Campaña de taxis y donación en la Feria de Córdoba.

Campaña de taxis y donación en la Feria de Córdoba. / A.J. González

"Mi madre no tuvo esa oportunidad"

Por último, ha intervenido Miguel Granados, un cordobés de 78 años que fue trasplantado de hígado y riñón hace 16 años. “Mi madre no tuvo esa oportunidad. Mi hermana, mi hijo y yo estamos hoy aquí gracias a la donación”, ha afirmado emocionado. Tras una breve pausa, ha agradecido al Reina Sofía su trabajo y ha asegurado que “todos los días pido por las personas que donaron. A mí me salvaron la vida”.

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