El sistema de videovigilancia de la Feria de Córdoba, los ojos que vigilan todos los movimientos en El Arenal

En una feria multitudinaria como la de Córdoba si hay algo importante es la seguridad. Este año se han instalado unas 50 cámaras distribuidas por distintas zonas públicas del recinto ferial, lo que está permitiendo mejorar las labores de vigilancia, control de masas y prevención de delitos.

Esta novedad ya está dando sus primeros resultados. "Están siendo muy importantes para ayudar a Policía Nacional y Policía Local a vigilar todo el recinto público", ha asegurado el alcalde, José María Bellido, este lunes en una visita al puesto de control de los cuerpos de seguridad en El Arenal.

El potente sistema de videovigilancia abarca todo el recinto. Desde hace ya varios años, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha abogado por la instalación de cámaras en parte del recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. El sistema de de cámaras funciona mediante circuito cerrado de televisión para apoyar la detección temprana de incidencias, vigilar aglomeraciones, controlar accesos y coordinar mejor los recursos desplegados. El plan de videovigilancia está especialmente vinculado con el Balcón del Guadalquivir, donde cada año miles de jóvenes se reúnen para hacer botellón.

Oficina conjunta de Atención Policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. / AJ González

En este caso, la finalidad de estas cámaras es seguir en tiempo real la evolución de las concentraciones de personas, detectar problemas de forma temprana, apoyar decisiones operativas y mejorar la coordinación entre los servicios intervinientes.

Las cámaras se instalarán en puntos estratégicos del recinto ferial y de su entorno inmediato, según criterios de afluencia, concentración juvenil, accesos, vías de evacuación, transporte público, aparcamientos y zonas sensibles. Evidentemente, todas en sitios públicos.