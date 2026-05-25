Sadeco recoge 126.500 kilos de residuos durante el primer fin de semana de Feria, un 7,7% más que en 2025

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recogido un total de 126.500 kilogramos de residuos en el recinto de El Arenal y zonas aledañas durante el primer fin de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, una cifra que supone un 7,7 por ciento más que en los mismos días de la edición de 2025.

Del total contabilizado este año, 36.060 kilos corresponden al primer día de celebración y 90.440 kilos a la jornada del sábado.

Descenso el viernes y fuerte subida el sábado

En cuanto a los residuos generados durante el viernes, Sadeco ha detallado que se recogieron 21.300 kilos de envases, 8.840 kilos de biorresiduos y 6.320 kilos de vidrio. La suma de estas cantidades, 36.060 kilos, representa un descenso del 10,65 por ciento respecto al primer día de Feria del pasado año.

Presentación del dispositivo de Sadeco para la Feria de Córdoba, hace unos días. / A. J. González

Sin embargo, la jornada del sábado registró un notable incremento. Según los datos facilitados por la empresa municipal, quienes visitaron El Arenal generaron 55.880 kilos de envases, 19.280 kilos de biorresiduos y 15.280 kilos de vidrio.

En conjunto, ese día se alcanzaron los 90.440 kilos, un 17,33 por ciento más que en la misma jornada de 2025 y una de las cifras más altas registradas en un sábado de Feria en las últimas ediciones.

Un operativo con 30 vehículos diarios

Para hacer frente al volumen de residuos generado durante la celebración, Sadeco mantiene desplegado en el recinto ferial un equipo multidisciplinar integrado por capataces, oficiales de primera, peones conductores, peones especialistas y peones de limpieza, además de personal específico para la recogida selectiva de papel y cartón y equipos de apoyo para tareas complementarias.

Un trabajador de Sadeco en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

El dispositivo cuenta con una media diaria de 30 vehículos y equipos especializados. La flota movilizada incluye compactadores, lavacontenedores, cisternas de riego, barredoras, baldeadoras, furgonetas, vehículos pick-up, recolectores, sopladoras y maquinaria específica como mini excavadoras y mini cargadoras.