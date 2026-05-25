Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaProtocolos sumisión química FeriaDetenidos en la FeriaAgenda del lunesPluriempleoCórdoba CFGuía de la FeriaToros CórdobaComida Feria de CórdobaEl tiempoCacharritosFernando Vega, veterinarioPrecios de cultivosMaría AuxiliadoraToldosIncidentes en el ArenalRestaurante marroquí
instagramlinkedin

Mayo festivo

Sadeco recoge 126.500 kilos de residuos durante el primer fin de semana de Feria, un 7,7% más que en 2025

La empresa municipal destaca el incremento registrado el sábado, una de las cifras más altas de los últimos años

Un vehículo de Sadeco en la Feria de Córdoba.

Un vehículo de Sadeco en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recogido un total de 126.500 kilogramos de residuos en el recinto de El Arenal y zonas aledañas durante el primer fin de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, una cifra que supone un 7,7 por ciento más que en los mismos días de la edición de 2025.

Del total contabilizado este año, 36.060 kilos corresponden al primer día de celebración y 90.440 kilos a la jornada del sábado.

Descenso el viernes y fuerte subida el sábado

En cuanto a los residuos generados durante el viernes, Sadeco ha detallado que se recogieron 21.300 kilos de envases, 8.840 kilos de biorresiduos y 6.320 kilos de vidrio. La suma de estas cantidades, 36.060 kilos, representa un descenso del 10,65 por ciento respecto al primer día de Feria del pasado año.

A.J.González Córdoba El presidente de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga, presenta el plan operativo de la empresa para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. En la portada del recinto ferial El Arenal

Presentación del dispositivo de Sadeco para la Feria de Córdoba, hace unos días. / A. J. González

Sin embargo, la jornada del sábado registró un notable incremento. Según los datos facilitados por la empresa municipal, quienes visitaron El Arenal generaron 55.880 kilos de envases, 19.280 kilos de biorresiduos y 15.280 kilos de vidrio.

En conjunto, ese día se alcanzaron los 90.440 kilos, un 17,33 por ciento más que en la misma jornada de 2025 y una de las cifras más altas registradas en un sábado de Feria en las últimas ediciones.

Un operativo con 30 vehículos diarios

Para hacer frente al volumen de residuos generado durante la celebración, Sadeco mantiene desplegado en el recinto ferial un equipo multidisciplinar integrado por capataces, oficiales de primera, peones conductores, peones especialistas y peones de limpieza, además de personal específico para la recogida selectiva de papel y cartón y equipos de apoyo para tareas complementarias.

Noticias relacionadas y más

Feria de mayo Reportaje sobre el desmontaje de la Feria desmontaje de casetas y atracciones sadeco

Un trabajador de Sadeco en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

El dispositivo cuenta con una media diaria de 30 vehículos y equipos especializados. La flota movilizada incluye compactadores, lavacontenedores, cisternas de riego, barredoras, baldeadoras, furgonetas, vehículos pick-up, recolectores, sopladoras y maquinaria específica como mini excavadoras y mini cargadoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia del niño herido al salir despedido de un cacharrito en la Feria pide ayuda ciudadana
  2. Clausuran durante cinco horas una atracción de la Feria de Córdoba al sufrir un niño un accidente
  3. Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
  4. Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
  5. Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
  6. El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
  7. Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
  8. Esto es lo que cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba

Sadeco recoge 126.500 kilos de residuos durante el primer fin de semana de Feria, un 7,7% más que en 2025

¿Cuánto cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba?

¿Cuánto cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba?

La Policía Local detecta taxistas y aparcacoches no autorizados en la Feria de Córdoba

La Policía Local detecta taxistas y aparcacoches no autorizados en la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba vive un primer fin de semana de afluencia masiva y "sin incidentes de mucha gravedad"

CCOO estará "vigilante" para denunciar "incumplimientos" de horarios comerciales en la Feria de Córdoba

CCOO estará "vigilante" para denunciar "incumplimientos" de horarios comerciales en la Feria de Córdoba

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este lunes en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este lunes en El Arenal

Tres detenidos, uno por tráfico de drogas, en el domingo de la Feria de Córdoba

Tres detenidos, uno por tráfico de drogas, en el domingo de la Feria de Córdoba

Cruz Roja activa protocolos por sumisiones químicas y por una agresión sexual en la Feria de Córdoba

Cruz Roja activa protocolos por sumisiones químicas y por una agresión sexual en la Feria de Córdoba
Tracking Pixel Contents