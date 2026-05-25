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Fiesta en El Arenal

Del Córdoba CF a la Prensa... Instituciones, partidos y colectivos aprovechan el lunes de Feria para sus recepciones oficiales

Entre otros, han celebrado encuentros en las casetas de El Arenal el Córdoba CF, la televisión local PTV, la Asociación de la Prensa, el PP y, esta noche, PCA-IU

Lunes de recepciones y encuentros en la Feria de Mayo de Córdoba 2026

Lunes de recepciones y encuentros en la Feria de Mayo de Córdoba 2026

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Lunes de recepciones y encuentros en la Feria de Mayo de Córdoba 2026 / A.J. González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Si por algo se caracteriza el Lunes de Feria de Córdoba es por el elevado número de recepciones oficiales durante la jornada. Instituciones y asociaciones aprovechan un día laborable con poca bulla al mediodía en El Arenal para agasajar sus miembros, conocidos, simpatizantes o, simplemente, invitados. Aunque ha habido otros actos similares durante el primer fin de semana de la Feria de Córdoba, solo en este lunes se han celebrado cinco recepciones.

La primera institución en celebrar su recepción fue el Córdoba Club de Fútbol, para lo que aprovechó su sede justo al lado del Arenal. A partir de las 13 horas sirvió una copa en sus instalaciones a la que acudieron representantes de la sociedad cordobesa, futbolistas y otros invitados. Después, las recepciones se fueron celebrando en cadena a lo largo de todo el día, incluso por la noche.

Lunes de recepciones y encuentros en la Feria de Mayo de Córdoba 2026

Destacados dirigentes populares como el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de la Junta, Adolfo Molina, o el consejero de Justicia, José Antonio NIeto, han asistido a la recepción del PP de Córdoba. / Víctor Castro

A las 14.00 horas fue el turno de la televisión local PTV, que ofreció el ágape en su caseta, La Bodega de PTV, ubicada en la Calle Judería, 1. Los profesionales de este medio de comunicación tuvieron ocasión de compartir unos buenos momentos con sus invitados, en una reunión que llenó el recinto. Prácticamente no se cabía en esta caseta al mediodía del lunes, con representació de partidos, instituciones y empresarios en un recinto que cuenta con un patio propio.

Poco después, a las 14.30 horas, la Asociación de la Prensa hizo lo propio en la caseta La Prensa, en Guadalquivir, 18. Es ésta una de las recepciones más animadas y contó con la presencia de varias decenas de representantes de los medios de comunicación de la ciudad, que compartieron juntos una copa, unos aperitivos y un arroz. También se vieron políticos, representantes institucionales y de la sociedad cordobesa. Al filo de las 16.00 horas, la paella estaba lista. Tarde para un arroz, si no fuera porque estamos en la Feria de Córdoba.

Lunes de recepciones y encuentros en la Feria de Mayo de Córdoba 2026

Concejales y otros cargos socialistas de Córdoba como Antonio Hurtado, con sombrero cordobés, Mamen González o Mari Ángeles Luna, entre otros, junto al presidente de la Asociación de la Prensa en la tradicional recepción en la caseta de la prensa. / A.J. González

Recepción en el PP

A la misma hora citó en su recinto particular, en la calle Guadalquivir, 2, el Partido Popular de la provincia, en una recepción que contó con la presencia de representantes institucionales y políticos de la formación. Los principales cargos populares con responsabilidad política en la provincia estuvieron en la copa. A pesar de la constante presencia de la política en la vida cotidiana durante las últimas semanas, la Feria no era el momento para los intensos debates o trifulcas entre partidos, de modo que la recepción se celebró en un ambiente relajado, también con las instalaciones llenas a rebosar.

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Finalmente, ya de noche, a partir de las 21 horas, está previsto que se celebre la copa que cada año ofrece el Partido Comunista de Andalucía-Izquierda Unida en su caseta del recinto del Arenal.

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