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La Policía Local detecta taxistas y aparcacoches no autorizados en la Feria de Córdoba

El domingo finaliza con tres auxilios por intoxicaciones por alcohol y drogas, y cuatro asistencias ante desvanecimientos

Una patrulla de la Policía Local, en la Feria de Córdoba.

Una patrulla de la Policía Local, en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Policía Local desarrolló este domingo dos actuaciones ante la presencia de taxistas y de aparcacoches no autorizados en la Feria de Córdoba. De este modo, el balance difundido hoy lunes alude a estas incidencias, que se registraron en una jornada sin detenidos y sin intervenciones en riñas por parte de estos agentes, aunque sí de la Policía Nacional.

Según detalla la información difundida por el Ayuntamiento de Córdoba, los agentes de la Policía Local realizaron tres auxilios ante intoxicaciones de los asistentes por ingesta de alcohol y de drogas, y también colaboraron en cuatro asistencias sanitarias por desvanecimientos en una jornada de temperaturas elevadas.

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La negativa de acceso, entre las infracciones más habituales

Un día más, la negativa de acceso a las casetas instaladas en el recinto ferial se encontró entre las infracciones a las normas municipales más habituales, motivando cinco intervenciones de la Policía Local por esta causa. Asimismo, los asistentes al evento presentaron dos hojas de reclamaciones.

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