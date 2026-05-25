Una mujer y un hombre, presuntas víctimas de la sumisión química y de la agresión sexual en la Feria de Córdoba

Las víctimas de los posibles casos de sumisión química y de agresión sexual detectados por Cruz Roja en la Feria de Córdoba son, presuntamente, una mujer y un hombre mayores de edad, que fueron atendidos por esta institución humanitaria en la madrugada del sábado al domingo. Cruz Roja ha trasladado sus partes de lesiones al juzgado de Guardia de Córdoba.

Lo explica Nerea Casas, responsable provincial de Socorros y Emergencias de la organización, quien recuerda que los protocolos a seguir se encuentran establecidos en la ley. Cruz Roja ha dispuesto un hospital de campaña en El Arenal y recibe la comunicación de las incidencias por diferentes vías como el teléfono, la personación de las víctimas o el contacto con la Policía.

Trasladados al Reina Sofía

Los protocolos son activados cuando la persona refiere que ha sido víctima de algún delito. En estos dos casos, un hombre y una mujer fueron atendidos en su puesto y trasladaron que habrían sufrido una agresión sexual y una sumisión química. En Córdoba, el hospital Reina Sofía es el centro de referencia para el desarrollo de pruebas médicas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, por lo que ambas personas fueron trasladadas a este centro sanitario.

Una ambulancia de la Cruz Roja en El Arenal. / CÓRDOBA

Según explica Nerea Casas, el protocolo contempla la solicitud de la presencia de la Policía Nacional. Además de facilitarles asesoramiento y acompañamiento, el médico de Cruz Roja elaboró partes de lesiones. Una vez en el referido hospital, Cruz Roja "pierde la trazabilidad" de estas personas, precisa esta responsable. Sin embargo, la institución humanitaria permanece a su disposición, para que utilicen sus recursos (acompañamiento y asesoramiento) en caso de necesitarlo.

La Policía Nacional no conoce los hechos

Este periódico ha consultado a la Policía Nacional sobre la supuesta comisión de estos delitos de sumisión química y de agresión sexual en la Feria de Córdoba durante el pasado fin de semana, pero este cuerpo de seguridad afirma que no ha actuado en estos casos, por ahora, no ha recibido ninguna denuncia y tampoco lo está investigando. En la misma línea, el Ayuntamiento de Córdoba señala que la Policía Local no conoce los hechos.

339 personas atendidas en dos días

Cruz Roja ha ofrecido esta información en el balance de su labor durante los primeros días de Feria. Esta institución explica que ha atendido a un total de 339 personas desde el inicio del dispositivo especial, activado el pasado viernes 22 de mayo en El Arenal. Acerca de las causas, las caídas y golpes concentran cerca del 31% de asistencias, seguidas de otras incidencias no especificadas (más del 40%) y de la ingesta de alcohol y otras sustancias (casi el 12%). La institución llama la atención, además, sobre el aumento de los casos relacionados con las altas temperaturas.