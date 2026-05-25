“Llevaba más de diez años sin pisar la Feria”: El Arenal vuelve a llenar de recuerdos y emoción a los mayores de Córdoba

"Hacía más de diez años que no pisaban la Feria". Para muchos, volver ha sido un momento cargado de emoción. No todos lo tienen fácil para acudir a la Feria de Córdoba. Por eso, este lunes, la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha organizado una actividad dirigida a usuarios del servicio de ayuda a domicilio, un paseo en tren por El Arenal, acompañado de una comida con espectáculo y baile flamenco. Una jornada pensada para romper la rutina y recuperar, aunque sea por unas horas, el ambiente festivo y la conexión con la Feria.

Emoción y nostalgia

En los rostros de los participantes se mezclaban la emoción, la nostalgia y los recuerdos de quienes ya no están, así como la dificultad de regresar por cuenta propia. Entre ellos, Carmen Vázquez, de 78 años, vestida de gitana. “¿Has visto cómo me queda la flor?”, pregunta con la ilusión de una adolescente. Es el tercer año que participa en esta actividad y, aunque ya estuvo el domingo con su familia, asegura que “este día siempre es especial”, porque se reencuentra con amigas de su barrio, Santa Rosa, y puede disfrutar de una feria “más tranquila y diferente”. No aparta la mirada del tren en el que acaba de montar y sonríe sin disimulo: “Es una experiencia muy chula”, afirma, aunque su gesto cambia al recordar cuando acudía con su marido: “Nos montábamos en todas las atracciones que podíamos”.

Los mayores vuelven a la Feria / A. J. GONZÁLEZ

También repiten por tercer año Pedro González y Dolores Pedraza, que definen la iniciativa como “muy bonita”, especialmente para “quienes no podemos ir con nuestras familias”. En su caso, será su único día de feria, pese a que les “encanta”, dicen entre risas. “Te obligan a salir de la rutina y, además, vienes cuando está más tranquila, sin tanto ruido ni agobio”, comenta él. Dolores, con una sonrisa pícara, añade: “Ojalá tuviera 20 años menos para volver más”.

No todos se animan a subir al tren. Algunos prefieren quedarse sentados, viendo marchar a sus amigos y despidiéndose con la mano. Es el caso de Francisco Nevado y Carmen Romero, de 94 y 88 años. Ella regresó el año pasado por primera vez tras ocho años sin pisar la Feria. “Fue muy emocionante”, recuerda. Aunque no se sube al tren porque se marea, asegura que lo disfrutó mucho. Hace una pausa, mira al horizonte y, emocionada, confiesa: “Yo soy muy feriante. El año pasado bailé un pasodoble con una mujer… hacía muchísimo que no vivía algo así. Me quitó años de encima”, dice mientras se le escapa una lágrima.

Paseo de mayores en tren en la Feria de Córdoba. / A. J. González

Este año ha convencido a su marido, que llevaba más de una década sin ir a El Arenal. Él, aunque podría montarse en el tren, prefiere quedarse a su lado. “Solo venir hasta aquí, escuchar la música, ver a la gente vestida… es muy emocionante. Les he dado las gracias a las chicas del Ayuntamiento”, comenta con sinceridad.

Recuerdos de las primeras ferias

Pilar López nació “en un pueblo de Toledo”, pero asegura sentirse “más cordobesa que muchas de aquí”. Llegó en el 73 y hoy no ha querido perderse la cita: flor en el pelo y mantoncillo azul, “porque hay que ir guapa, ¿no?”. Recuerda su primera Feria poco después de instalarse en la ciudad, cuando vivía cerca de un lago y hacía “caminatas larguísimas bajo el sol”.

Para Carmen Casanueva, la experiencia es “una maravilla”. Agradece el trato recibido y añade con humor: “Si no hiciera tanto calor… aunque eso también es señal de Feria”.

Rocío Domínguez, una de las trabajadoras municipales que ha acompañado a los mayores, asegura estar “superfeliz”. “Cuando me dijeron que venía, me hizo muchísima ilusión. Es un día estupendo: se emocionan, salen de la rutina, recuerdan anécdotas… Es un día muy especial”. Y manda un último deseo, "ojalá podamos hacerlo muchos años más". Que así sea.