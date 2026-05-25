La Feria de Córdoba vive un primer fin de semana de afluencia masiva y "sin incidentes de mucha gravedad"

El primer fin de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud ha vuelto a confirmar la tendencia de los últimos años y se consolida ya como el periodo de mayor afluencia al recinto ferial de El Arenal. Así lo ha destacado este lunes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante el balance de seguridad realizado junto a la subdelegada del Gobierno, Ana López, y responsables policiales de los distintos cuerpos que integran el operativo especial desplegado durante la Feria. Pese a la masiva afluencia de público, tanto Ayuntamiento como Subdelegación del Gobierno coincidieron en destacar la "normalidad" con la que se ha desarrollado el dispositivo de seguridad, sin incidencias destacables, pese a las informaciones sobre posibles casos de sumisión química.

En cuanto al balance policial, durante los tres primeros días de Feria se han registrado nueve detenciones y 237 identificaciones, unas cifras que tanto Ayuntamiento como Subdelegación consideran "no especialmente relevantes" teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que han pasado por el recinto ferial durante el fin de semana. Con estos datos, "podemos estar contentos y tranquilos", ha expresado la subdelegada.

La subdelegada y el alcalde ofrecen los datos del fin de semana. / AJ González

Preguntada por los posibles casos de sumisión química, la subdelegada ha aclarado que actualmente no existe ninguna denuncia formal presentada ni ante Policía Nacional ni ante Policía Local, por lo que no se está desarrollando ninguna investigación relacionada con estos hechos.

Camino de batir nuevo récord de afluencia

Aunque todavía faltan por recopilar datos definitivos de servicios como Sadeco o Aucorsa, la primera valoración municipal apunta a que la Feria podría haber vuelto a batir récord de asistencia durante las jornadas del viernes y el sábado. "El primer fin de semana se afianza como el de mayor afluencia al recinto ferial y, afortunadamente, esa enorme presencia de personas no se ha saldado con incidencias que hayan impedido la convivencia", ha señalado el alcalde, que ha agradecido, además, el comportamiento "cívico y responsable" tanto de los cordobeses como de los visitantes.

Uno de los principales cambios de esta edición ha sido la reorganización de competencias entre Policía Nacional y Policía Local dentro del recinto ferial. Mientras que la seguridad ciudadana en el interior de El Arenal recae principalmente sobre Policía Nacional, la Policía Local se centra en el control de accesos, vigilancia del cumplimiento de ordenanzas municipales y supervisión de zonas como el botellón.

Agentes a caballo en la zona de las atracciones. / AJ González

Entre las principales novedades de este año destaca también el nuevo sistema de videovigilancia instalado en el recinto ferial. Según ha explicado el alcalde, más de 50 cámaras distribuidas por distintas zonas públicas están permitiendo mejorar las labores de vigilancia, control de masas y prevención de delitos. "Están siendo muy importantes para ayudar a Policía Nacional y Policía Local a vigilar todo el recinto público", ha subrayado el regidor, quien ha valorado especialmente la coordinación existente entre ambos cuerpos de seguridad.

En este sentido, el alcalde ha calificado de "muy satisfactorio" el funcionamiento de este nuevo reparto operativo y ha destacado, además, el importante refuerzo desplegado por la Policía Local durante estos días. El dispositivo contempla una media diaria de 50 agentes de refuerzo, lo que supone unos 500 efectivos extraordinarios durante toda la Feria, además de los policías que ya prestan servicio ordinario.

Hay cerca de 100 agentes en los momentos de mayor afluencia

En las jornadas de mayor afluencia, como el pasado sábado o las previstas para miércoles, jueves y viernes, el dispositivo alcanza cerca de 100 agentes en el turno de tarde y más de 75 durante la noche. Todo ello coordinado junto a los servicios sanitarios, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, 112 y el resto de efectivos de emergencias desplegados en el recinto.

Por parte de Policía Nacional, la subdelegada del Gobierno ha explicado que el operativo contempla alrededor de 200 agentes diarios distribuidos en dos turnos, lo que supondrá un total de 1.147 efectivos movilizados a lo largo de toda la Feria. El despliegue incluye además unidades de caballería, drones y medios aéreos, especialmente durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Los toldos han llegado para quedarse

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vuelto a destacar la medición que se ha hecho de la temperatura de los toldos y ha destacado estar muy satisfecho por la acogida de los cordobeses" y que "no he encontrado todavía a nadie que se queje, a todo el mundo le ha gustado" esta solución que "ha funcionado muy bien".

El alcalde ha asegurado que los toldos han llegado para quedarse, pues mientras los 184 árboles recién plantados no crezcan se tendrá que prorrogar esta solución puesta en marcha este año. "Dentro de muchos años lo ideal será que no haya toldos porque sean los árboles los que den sombra al recinto, pero estamos hablando de muchos años", ha afirmado.