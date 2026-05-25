La Feria de Córdoba se despereza con calma, que es lunes

La Feria de Córdoba, en su primer día laborable, parece un mundo aparte. Tras un fin de semana de mucha bulla y ajetreo, al recinto ferial le cuesta desperezarse, pero aun así lo hace poco a poco. Al mediodía de este lunes, la tranquilidad se palpaba en las calles del Arenal, a la espera de una tarde, con su sobremesa incluida, más animada. No es lo mismo el recinto ferial al poco del mediodía que a las cuatro de la tarde, cuando no pocos llegan ya comidos.

La primera caseta en activarse es siempre la municipal, donde no falta el ajetreo incluso desde el mediodía. Es el punto de encuentro o descansadero de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja, que tienen su hospital de campaña justo enfrente. También desde la puerta de la caseta del Ayuntamiento salen continuamente los trenecitos que anuncian una feria inclusiva y sin agresiones sexuales; nunca serán pocos esos carteles. Los convoyes siempre van llenos, o casi, de expediciones organizadas por diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad. Además, la caseta municipal es el escenario en que distintas ONG celebran sus comidas, como se ha visto este lunes.

Un grupo de mujeres baila sevilla a las puertas de una caseta este lunes de Feria. / A. J. González

Mientras tanto, las demás casetas van preparándose para el día, que lo mismo da que sea lunes. Muchas, a la permeable hora de la primera cerveza, permanecen con las persianas echadas todavía, pero en otras hacen pruebas de voz los grupos musicales, los trabajadores baldean la entrada y los cocineros van preparando los menús. Se nota en las calles del Arenal el olor a freiduría, asados y salsas especiadas. A las puertas de las casetas, algunos trabajadores se ajustan la corbata y apuran el último pitillo, que luego no habrá tiempo.

El ambiente tranquilo del lunes de Feria en Córdoba, en imágenes / A. J. GONZÁLEZ

Otra cosa es la calle del Infierno, que tarda más en despertar. Al mediodía, los operarios se afanaban en tareas de limpieza y de mantenimiento para que todo esté a punto cuando llegue su momento. No será hasta la tarde.

Concentración de Seat 600

Una sorpresa aguardaba a quienes han accedido a la Feria este lunes: una concentración de Seat 600, el popular seíllas, en perfecto estado de funcionamiento. No todo han de ser coches de caballos, aunque también se han visto algunos durante la mañana para deleite de los pocos turistas que han pisado el Arenal. Gianni, italiano, paseaba con su pareja por la Feria este mediodía: "No sabemos si pararnos en alguna caseta para comer porque no conocemos a nadie, pero hemos hecho muchas fotos. Está divertido". Tranquilo, Gianni, se puede entrar en todas las casetas, aunque este año es complicado sin reserva. Y en caso de duda, pregunta.

Concentración de Seat 600 en la Feria de Córdoba este lunes. / A. J. González

Todo está ahí en la Feria de Córdoba, igual que el fin de semana, para el disfrute de los feriantes. Las casetas, el albero refrescado, los coches de caballos, los trajes de gitana, las sevillanas... Las zonas exteriores han estado menos transitadas, como es lógico, hasta primera hora de la tarde. El interior de las casetas era otra cosa, sobre todo gracias a las numerosas recepciones de instituciones y asociaciones que se han celebrado este lunes y que han contribuido a la animación.

Un día de recepciones

Ha habido ágapes en el Córdoba Club de Fútbol, la televisión local PTV, la Asociación de la Prensa, el Partido Popular y, prevista para esta noche, la del PCA-IU. Mañana y pasado también serán días con abundancia de convites. Quienes no tenían invitación para alguna de las recepciones han optado por el almuerzo en alguna de las casetas.

"Nosotros no tenemos problema porque tenemos reservada una mesa para bastante gente en la caseta a la que siempre vamos", afirmaba en la portada de la Feria Gabriel, un jubilado que al mediodía aguardaba a su mujer y a un grupo de amigos. "Para mí es uno de los mejores días porque nos encontramos amigos que vemos poco a lo largo del año pero siempre quedamos en Feria", destacaba.