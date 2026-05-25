Córdoba teje La Hebra en la Feria: surge un nuevo movimiento para defender la industria local de la moda flamenca

Hay una industria que sostiene buena parte de la Feria de Córdoba: la de la moda flamenca, la peluquería, el maquillaje, la costura artesanal y todos los oficios que convierten cada traje de gitana en una pieza única. Precisamente para reivindicar ese trabajo nace La Hebra, un nuevo movimiento impulsado por profesionales cordobeses que busca poner en valor la artesanía y la identidad propia de la moda flamenca hecha en Córdoba.

El proyecto surge de la mano de un destacado grupo de diseñadores y profesionales vinculados al sector de la moda y la imagen en la ciudad. Antonio Mancini, Basi del Río, Jorge Suárez, Lourdes Aguilar, Luis Prieto, María Ángeles Carrillo, Pepa Serrano y Sergy&Tapiju forman parte de esta iniciativa que pretende reivindicar una forma de entender la moda flamenca alejada de la producción rápida y basada en la costura lenta, pensada y artesanal.

Pero La Hebra no quiere quedarse únicamente en el diseño de moda. El proyecto nace entendiendo que la imagen flamenca es el resultado de un trabajo colectivo donde cada detalle cuenta. El peinado, el maquillaje, el traje, los complementos, la fotografía y la comunicación forman de la identidad de la Feria de Córdoba.

Jorge Suárez y sus diseños. / Víctor Castro

Preservar la esencia artesanal en un momento de auge

Así, La Hebra se ha presentado durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, justo en la portada y con el apoyo del concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, con el objetivo de unir todos los elementos que conforman la estética flamenca en un momento en el que el sector vive una enorme exposición en redes sociales y plataformas digitales, por lo que los impulsores del proyecto defienden la necesidad de preservar la esencia artesanal y visibilizar el trabajo que existe detrás de cada diseño.

Uno de los principales objetivos es precisamente generar conciencia colectiva sobre el valor cultural y económico de la moda flamenca cordobesa. El movimiento busca poner el foco no solo en el resultado final, sino también en todo el proceso, que además genera empleo local durante todo el año.

Aunque el proyecto acaba de nacer, sus impulsores tienen claro que la intención es que siga creciendo y sumando a nuevos profesionales del sector creativo cordobés.

Por la tarde, el grupo ha recorrido distintas casetas del recinto ferial mostrando esa propuesta estética que reivindica la elegancia, la tradición y la identidad propia de la moda flamenca cordobesa.